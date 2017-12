Zamora: "El XCD vuelve a su casa y en un derbi, es el momento de apoyar"

Más información Puesta a punto en el Navarro Flores

David Zamora, guardameta del Xerez CD, ha comenzado a ver la luz al final del túnel. Las alarmas saltaron en el cuadro azulino cuando el portero, el pasado 1 de octubre no superaba la prueba a la que fue sometido justo antes del encuentro que su equipo iba a jugar ante el Algeciras en el Andrés Chacón de La Barca. Fue una mañana que terminó siendo aciaga para el Deportivo, ya que cayó goleado por 1-4.

Zamora cedía por primera vez su puesto a Álex García por culpa de una rotura muscular en la zona abdominal que se le complicó con molestias en el pubis. Ahora, ya hace portería y todo hace indicar que el sábado estará al menos en el banquillo en el derbi frente al Cádiz B en Chapín.

El meta confiesa que "las sensaciones son buenas pero todo se ha alargado más de lo esperado. La lesión era complicada y los médicos me recomendaron que no me precipitara más que nada porque una recaída podía tenerme fuera mucho más tiempo. En un golpeo, en uno de los últimos entrenamientos de la semana del Algeciras, me rompí y no pude jugar ya ese partido. Lo intenté pero no podía hacer prácticamente nada porque tenía bastantes molestias y eran normales, tenía una rotura, aunque no era grande".

Admite que lo ha pasado "muy mal fuera porque lo que me gusta es entrenar y en la grada se sufre muchísimo, lo ves todo más claro y no puedes echar un cable a tus compañeros. Cuando las lesiones no son importantes y sólo estas fuera un par de semanas, siempre lo llevas mejor, te mentalizas, pero cuando son complicadas y no sabes cuándo vas a volver se lleva fatal. Había días en los que me agobiaba bastante. Ahora, gracias a Dios todo ha quedado atrás. Como he comentado antes, las sensaciones son buenas y, al menos, espero estar a disposición del míster para lo que crea más conveniente".

El Xerez CD, aunque perdió su último partido ante el San Roque en Lepe por un contundente 3-1, ha levantado el vuelo, se ha alejado bastante de la zona de peligro y recibe el sábado en Chapín al Cádiz B, un derbi que a Zamora no le gustaría perderse. "Es un gran partido, es muy bonito para todos pero no sé si lo podré jugar. Lo tiene todo, regreso a Chapín y rivalidad entre el Xerez y el Cádiz. Espero que el equipo salga motivado y lo haga igual de bien que en los últimos encuentros. En Lepe es verdad que no estuvimos bien pero llevábamos tres jornadas seguidas sin perder y si hacemos las cosas bien, tendremos bastante opciones de quedarnos con los tres puntos. No va a ser fácil porque ellos tienen un buen bloque, ya lo demostraron la pasada temporada con el ascenso, son futbolistas jóvenes, rápidos, con calidad y ganas".

Recibir al Cádiz B, líder de la categoría y en un buen momento de forma, es para muchos arriesgado a nivel deportivo. Zamora considera que puede ser así pero tiene también sus dudas: "A priori, parece que el campo les puede beneficiar un poco más a ellos porque están acostumbrados a jugar y a entrenar en césped y en un campo grande pero eso se verá el sábado después del partido. Todos los encuentros hay que jugarlos y ya veremos".

La vuelta a Chapín motiva bastante a los jugadores xerecistas y ellos esperan la respuesta de la afición. "Es el momento de apoyar al equipo, que lleva mucho tiempo fuera de Jerez. Creo que esta temporada sólo hemos jugado en La Juventud el día del Atlético Sanluqueño. Volvemos a Chapín, que es nuestra casa, y frente a un equipo que es un buen rival, que va líder. Insisto, es el momento de volcarse con el equipo. Los aficionados que sienten de verdad al Xerez Club Deportivo no tienen excusas para no ir al partido. Es un derbi, se va a jugar en Chapín y despedimos el año en casa. Si no van a ahora, no creo que encuentren mejor ocasión para vernos y respaldarnos. Vamos a necesitar ese plus desde la grada, estamos haciendo un esfuerzo importante y creo que nos merecemos una buena entrada en el estadio".