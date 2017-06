Zamora, el otro héroe del ascenso

El guardameta David Zamora es uno de los héroes del ascenso a Tercera División del Xerez Deportivo que más desapercibido ha pasado, aunque tanto su trabajo como su rendimiento han sido de diez durante toda la temporada. Discreto, tímido, tremendamente educado y continuamente en un segundo plano, reparte siempre méritos con sus compañeros. Los titulares y el protagonismo se los han llevado, también con merecimiento, otros integrantes de la plantilla por sus goles o por su aportación en ataque. Ahí se han llevado la palma Pedro Carrión, José Vega, David Narváez, Carlos Álvarez o Juan Benítez pero él puso en cada encuentro que disputó más de un granito de arena en forma de paradas tan importantes como los tantos de los artilleros.

En Lora, cuando su equipo le necesitó apareció y salvó los muebles con dos intervenciones prodigiosas sobre la campana. En su línea, asegura que "si soy sincero, tengo que decir que no ha pensado mucho en esas dos jugadas, en la salida de puños y en la mano arriba, he intentado disfrutar, desconectar y descansar. Hemos tenido una semana llena de actos y tampoco he tenido mucho tiempo libre. La pretemporada empieza pronto y hay que aprovechar los ratos libres. A pesar de todo, sí que admito que cuando se me han pasado las imágenes por la cabeza sí que he pensado que menos mal que paré esos dos balones porque no hubiese sido justa una derrota allí. Todo pasó muy rápido, estás concentrado en el partido y no eres consciente de lo que puede significar un acierto o un fallo. Imagino que a Juan Benítez le pasará algo parecido a mí, seguro que todavía se pregunta cómo metió la cabeza y qué hubiese pasado si hubiese llegado un segundo más tarde al centro de Carrión. Lo importante es que todo salió bien y que estamos en Tercera. Cuando se sufre tanto todo se saborea muchísimo más, superamos a equipos con mucho más presupuesto y más medios".

El respaldo de la afición al equipo ha ido siendo mayor a medida que ha ido avanzado la temporada y en Lora había más de mil xerecistas en las gradas. Los futbolistas "eso lo hemos notado y lo que esperamos es que ese respaldo siga ahí. Nos ha costado mucho enganchar a la gente y ahora, que parece que lo hemos conseguido, no podemos permitir que se nos vayan, el club la necesita ahí en Tercera División. Había mucha gente indecisa y creo que se ha ilusionado viendo el rendimiento y la respuesta del equipo en el tramo final de la temporada. Yo no vivo en Jerez y no lo he notado tanto, pero mis compañeros me dicen que hay muchísimos seguidores que están volviendo".

Vicente Vargas tiene anotado con letras mayúsculas su nombre a la hora de llevar a cabo las renovaciones. Zamora confiesa que "he estado esta temporada muy a gusto aquí desde el primer momento y no tengo problemas para seguir si tengo que hacerlo, aunque aún es pronto. Tengo que esperar todavía porque ni yo me he planteado nada ni ellos me han comentado nada aún".

Se ha sentido "cómodo en la portería y con buenas sensaciones" pero hay un partido del que guarda un grato recuerdo, al margen del que disputó en el campo de Nuestra Señora de Setefilla hace justo una semana, "el que ganamos en la primera vuelta en La Palma por 2-3, que supuso nuestro primera victoria fuera de casa. Era muy importante y me sentí realmente bien, me salió todo perfecto y me ayudó a coger mucha más confianza. De todos modos, ya he comentado antes que me he sentido siempre muy cómodo y a gusto tanto defendiendo la portería como con mis compañeros".

Continúe o no en el Xerez CD, lo que sí asegura Zamora es que "la próxima temporada, creo que Tercera División va a ser una categoría muy bonita, dura y muy complicada tanto por los equipos que han ascendido como por los que se han quedado y la presencia del Atlético Sanluqueño, que al final no logró quedarse en Segunda B, habrá enfrentamientos muy atractivos".