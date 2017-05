Zamora, la voz de la experiencia

David Zamora es uno de los pilares en los que se sustenta tanto el Xerez CD como su vestuario. El guardameta, al igual que Pedro Carrión, José Vega o David Narváez, recaló en el Deportivo superada la treintena y procedente de superior categoría. Nunca llegó a imaginar que en un conjunto de División de Honor recuperaría sus mejores sensaciones ni bajo los palos ni a nivel de equipo y afición. Ilusionado pero también muy realista y con los pies en el suelo se muestra a la hora de analizar las opciones de ascenso de los xerecistas.El cancerbero azulino recuerda que “al principio de temporada nadie daba un euro por nuestro equipo y muchísimo menos después de perder los tres primeros partidos de Liga. Se encendieron las alarmas y todo parecía muy negro, teníamos a los primeros a siete puntos, la cuesta era empinada y todo parecía imposible. Sin embargo, el grupo siempre ha sido fuerte, creía en sus posibilidades y en su potencial y, en estos momentos, nos encontramos en una situación privilegiada. Lo fuerte que es este grupo lo demuestra el gran número de partidos que hemos salvado en los últimos minutos. Un equipo sin fe, si casta y sin confianza en sí mismo no llega a hasta donde hemos llegado nosotros. Somos poquitos pero todos estamos unidos, este equipo nunca se rinde ni se va a rendir, ya queda poco”.El partido frente al UP Viso fue bastante complicado pero de la forma en la que terminó y por la forma en la que el Deportivo le dio la vuelta “nos ha dado un plus. Sabíamos que aquel encuentro iba a ser muy complicado y así fue. Estamos muy contentos, con mucha confianza y con ganas de mantener la racha, la semana se nos está pasando volando. El partido no resultó nada fácil, encajamos el gol pero reaccionamos bien. El campo era muy pequeño, de césped artificial, y nos costó bastante adaptarnos pero sabíamos que podíamos ganar y aprovechamos nuestras opciones”.El calendario, bajo su punto de vista, es “muy duro, los cuatro partidos que nos quedan son iguales, los cuatro rivales, en estos momentos, están jugándose sus últimas cartas para luchar por la permanencia y echarán el resto. La parte alta de la tabla está apretada pero por abajo, también, hay hasta cuatro equipos con 38 puntos. La Roteña, por ejemplo, sabe que si pierde aquí en La Juventud lo tendrá ya muy difícil para seguir en la categoría y vienen de Tercera, serían dos descensos seguidos. Como he comentado antes, estamos muy satisfechos del trabajo que estamos realizando porque estar a estas alturas sin opciones de nada hubiese sido un palo. Nos encontramos en la fase más bonita de la competición. Todos estamos con muchas ganas, todos queremos jugar, estamos muy motivados, es bonito luchar por el ascenso”.Centrados totalmente ya en el encuentro ante la Roteña, el portero isleño advierte: “El partido lo tenemos que afrontar igual que el de la pasada semana en El Viso y de la misma manera que los anteriores ante el Pinzón y el Almodóvar o el Estrella. Es una cita importante y tendremos controlar la presión, la tensión y los nervios. A los dos equipos lo único que nos sirve es ganar, ni ellos pueden fallar para seguir con vida ni nosotros para descolgarnos de la parte alta. La Roteña está abajo pero tiene un buen equipo, ya hemos comentado en el vestuario que incluso ha ganado más partidos fuera que en casa, han ganado seis, uno más que nosotros que estamos arriba. Álex Expósito fue compañero mío en el Cádiz B y es muy bueno, no le puedes dar concesiones, es muy rápido y listo. Fuera se sienten más cómodos, no sé los motivos pero habrá que tener mucho cuidado para quedarnos con los puntos. Nosotros estamos trabajando bien, extramotivados y el domingo toca darle otra alegría a esta nuestra afición, que la verdad es que se lo merecen. Son poquitos pero muy buenos, siempre están ahí apoyando, tanto en casa como fuera”.Zamora es un experto en fases de ascenso, ha disputado cuatro de Tercera a Segunda B “con el San Fernando y subí dos veces, la última la pasada temporada, y es una auténtica pasada lo que se disfruta. El año que estuve a la Balona nos quedamos quintos, a un pasito, y no pudo ser. Mis sensaciones para este tramo final son bastante buenas”.Como todos los xerecistas, ya hace números pero prefiere esperar. “Restan cuatro jornadas y si hasta ahora nos ha ido bien el pasito a pasito, no debemos apartarnos de ese camino. Lo que sí es cierto que como cada vez queda menos es inevitable hacer números, hay mucha igualdad y aún resta un Salerm Puente Genil-Estrella San Agustín que puede marcar también bastante lo que suceda. Yo ahora mismo no descarto a nadie, lo que sí digo es que nosotros lo vamos a pelear y confío en nuestras posibilidades”.