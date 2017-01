Vargas: "Un diez a la actitud de mis jugadores "

Vicente Vargas, técnico del Xerez CD, se mostró resignado con el punto logrado ante el Ciudad de Lucena, un rival directo en la lucha por el ascenso, pero también elogió a sus jugadores por la actitud y el esfuerzo que realizaron en La Juventud, un campo que se encuentra en muy malas condiciones pese a la resiembra.

Para el preparador azulino, el partido resultó "muy disputado, entre dos muy buenos equipos. Yo ya dije durante la semana que el Ciudad de Lucena era uno de los mejores equipos de la categoría si no era el mejor y el encuentro ha sido igualado, jugado de poder a poder y daba la impresión que el equipo que acertara de cara al gol se llevaría al final los tres puntos".

No me gusta poner excusas nunca pero nos faltaban tres futbolistas importantes y otros tres han jugado mermados"

Los dos equipos quisieron jugar al fútbol pero "el césped no estaba para demasiados alardes, está muy mal. Mi equipo ha jugado los tres últimos encuentros en campos que se encontraban en muy buen estado, el Puntas Vela de Rota y Chapín, que son dos alfombras, y en La Barca en césped artificial pero que es magnífico, y había demostrado un buen nivel pero aquí no se podía hacer nada. El césped no lo habían cortado, había muchos boquetes y el balón parecía un conejo. En el segundo tiempo, tuvimos dos jugadas para finalizar que si el campo llega a estar en buenas condiciones igual ahora mismo estaríamos hablando de otro resultado".

Vargas no le quiso poner excusas al empate pero sí recordó las tres bajas "que mi equipo tenía, que eran muy importantes. David Narváez es un jugador decisivo para nosotros, ya que se encarga de conducir el juego de ataque y Carlos Álvarez, que nos da mucho desahogo en ataque, tampoco estaba. Además, nos faltaba Orellana, que es un futbolista importante en el juego aéreo, una parcela en la que hemos sufrido en algunos momentos. Nos faltaba un jugador por línea y, además, como la plantilla es corta, han tenido que jugar futbolistas que físicamente no están al cien por cien. Hemos tenido que utilizar a Israel, a Alberto, a Quirós... De haber tenido efectivos, no hubiesen jugado. Además, está claro que los dos entrenadores nos conocemos perfectamente. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo porque, además, hay que tener en cuenta las condiciones en las que entrenamos, en medio campo, sin vestuario y con agua fría. Eso parece increíble es esta categoría pero es así y le da mucho más mérito a lo que estamos haciendo. Estoy contento con los chavales porque lo dan todo, el juego no ha sido tan vistoso pero no siempre se puede jugar bien. Me quedo con su competitividad y por el esfuerzo que hacen para defender a este escudo como merece, hay que darle un diez a su actitud".

Con el empate, el 'goal average' es para el Ciudad de Lucena, Vargas no le da importancia. "Lo importante es ir sumando, todo el mundo saca algo positivo de los resultados. Yo, por ejemplo, puedo decir que en la primera vuelta a estas alturas el Ciudad de Lucena nos llevaba nueve puntos y, en estos momentos, le sacamos nosotros a ellos uno. Eso será importante sólo al final, ahora me importa no perder y mantener la racha. En la primera vuelta tras estos tres partidos, teníamos cero puntos ahora, como ya he comentado, hemos sumado cinco".

El punto al preparador xerecista no le dejó "contento porque cuando no ganas nunca puedes terminar contento. Ya lo he explicado antes, estoy satisfecho con la actitud del equipo y contento porque seguimos ahí arriba. Los futbolistas lo han dado todo y no puedo reprocharles nada".

Vargas cumplió ayer una vuelta completa al frente del equipo y calificó su etapa como "positiva, es muy complicado recortar puntos a los equipos de cabeza. La categoría está muy igualada, ahora no importa estar tercero, cuarto o quinto, lo importante es llegar a los últimos cinco o seis partidos con opciones de ascenso".