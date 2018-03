Adolfo Sánchez, de la AD Afición Xerecista, presentó a Juan Pedro Ramos y Julio Pineda, ya oficialmente primer y segundo entrenador respectivamente del Xerez CD. El Pirata, sorprendido por la respuesta de los futbolistas en estas dos semanas que lleva al frente del Deportivo, apuesta decididamente por la permanencia.

-Ya es oficialmente entrenador del Xerez Club Deportivo, su equipo de toda la vida...

-La verdad es que estoy muy contento, muy ilusionado. Nunca me vi en este sitio, al igual que nunca pensé que iba a jugar en el Xerez y luego estar de director deportivo, coordinador de cantera y ahora como entrenador. Siempre es una alegría y un sueño volver a lo que yo considero mi casa y lo hago con todas las ganas del mundo.

-Futbolista y capitán, luego coordinador de cantera y director deportivo y ahora entrenador, un puesto con más responsabilidad, al menos de cara a la afición...

-Sí, es el puesto más ingrato, donde uno dedica más tiempo que en ningún otro, donde uno trabaja más duro pero luego los resultados no siempre llegan. Entonces, uno sí que tiene la conciencia tranquila pero el fútbol depende de goles y de ganar partidos y muchas veces porque el contrario es superior, otras porque el fútbol es así y la suerte no te acompaña y otras porque el equipo no funciona, no está bien o uno toma decisiones equivocadas, no vienen esos resultados con tanto trabajo que tiene uno detrás.

-¿Está la entidad en peores condiciones que en sus anteriores etapas?

-Creo que no, a mí me recuerda cuando estábamos en Segunda División A y teníamos que ir a entrenar a Chipiona, a Sanlúcar, a Rota, no sabíamos dónde teníamos que entrenar al día siguiente... Cuando ascendimos a Segunda División A se nos adeudaban nueve meses, había muchos problemas económicos... Es algo muy familiar desgraciadamente para nosotros y a mí personalmente no me sorprende. Además, nosotros acabamos de llegar y entonces tenemos mucha más tolerancia a este tipo de problemas que a lo mejor personas que llevan dos o tres años, que quizá estén más al límite porque evidentemente esto condiciona mucho el trabajo pero igualmente todos los problemas que tengamos no van a ser más que motivaciones extra para sacar esto adelante.

-Lleva ya varias jornadas al frente del equipo, ¿Le ha sorprendido algo?

-Me ha sorprendido para bien la predisposición de toda la gente, de los jugadores, las ganas de trabajar y me ha sorprendido para bien. Yo esperaba más problemas dentro del vestuario, más situaciones comprometidas y desde que he llegado todo son buenas caras, buena actitud, ganas de hacer las cosas bien y ningún tipo de impedimento o problema.

-Para que el equipo salga adelante es fundamental que el vestuario sea una piña...

-Sí, es que es la única forma de salir. Yo el primer día intenté mandarles ese mensaje porque entiendo sus quejas, sus problemas de tanto tiempo y que ellos intenten reivindicar un poquito lo que les corresponde pero también les hice ver que la situación es la que es y que la única forma de buscar algún tipo de solución que sea positiva para ellos es ganar partidos y salvar el equipo, y a partir de ahí, un vez que se consiga ese objetivo deportivo, podrán hacer otro tipo de cosas. Pero mientras tanto, lo más importante es entrenar, que todas estas circunstancias no te condicionen y que puedan competir al nivel que tienen como futbolistas y como equipo, que no compitan por debajo de sus posibilidades por todo este tipo de problemas.

-El objetivo es la permanencia y ahí hace falta que la afición arrope al equipo...

-Evidentemente cuando damos el paso es porque creemos que es un objetivo que se puede conseguir y lógicamente a la afición pedirle lo de siempre, que nos acompañen, que sigan en la misma línea. El domingo en Guadalcacín había bastante gente aun siendo día de pago del club. Pedirle lo de siempre, que estén con nosotros y que nos arropen, que nos apoyen, que nos ayuden y que juguemos con doce en el campo que nos toque jugar como local para que eso sume y que consigamos el objetivo, que insisto que es claramente alcanzable aunque no va a ser fácil, que se sufra lo menos posible y se que logre cuanto antes.