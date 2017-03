Para ascender, compromiso

"Mi plantilla es cortita, apenas tenemos fondo de armario pero todo eso lo suplimos con compromiso, de ahí la situación actual del equipo. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo y el nuestro es bastante bueno". Son palabras de Vicente Vargas, técnico del Xerez CD, para definir cómo afronta su equipo la recta final de Liga, dos meses y medio de competición que pueden servir a su plantilla para dar el salto a Tercera División o tener que conformarse con quedarse en División de Honor.

Vargas, en la rueda de prensa de presentación del I Mundialito de Fútbol 7, organizado por el Laude Altillo School, que cuenta con la colaboración del Xerez CD, destacó la tranquilidad reinante en el grupo tras el triunfo del pasado domingo en La Juventud frente al Pozoblanco y las ganas que todos tienen de sacar adelante el partido ante el Conil que "va a ser muy difícil, como lo será la salida a Alcalá. Fuera de casa, son los dos encuentros más complicados aunque al final de Liga también tenemos que ir a Lora y Valverde para medirnos a equipos que se están jugando la permanencia, así que fácil no hay nada, pero prefiero jugarme el ascenso en campos de equipos que luchar por salvarse antes que frente a rivales que buscan subir".

Al Pozoblanco el Xerez CD le ganó con la baja de Pedro Carrión, sancionado, que es el máximo goleador del equipo y la suplencia de Juanito Benítez, que no pudo entrenar durante la semana porque estuvo de viaje en Roma, y que es el segundo anotador azulino. El preparado jerezano detalla: "Nuestra plantilla se nos ha quedado cortita por las lesiones de larga duración, no tenemos fondo de armario, pero eso lo suplimos con compromiso. Los jugadores que nos quedan tienen un grado de compromiso enorme, saben que son ellos los que tienen que sacar esto adelante y están siempre dispuestos a trabajar para suplir a sus compañeros. En un 80 o un 90% de los encuentros que hemos disputado desde que comenzó la Liga nunca ha faltado ese aspecto, que para nosotros es fundamental para suplir otras carencias".

El técnico xerecista insiste en "ir partido a partido. La vida me ha enseñado que el cuento de la lechera casi nunca se cumple, así que no puedo pensar en qué va a pasar en Alcalá sin saber si he sido capaz de ganar en Conil. Con las matemáticas en la mano, podemos deducir que para subir se van a necesitar al menos 65 ó 66 puntos, lo que significa que tendríamos que ganar cinco partidos. Estamos ahí, es cierto, pero a estas alturas es complicadísimo ganar tantos partidos. Cualquiera le gana a cualquiera, hay mucha igualdad. Hay que sumar el 55% de los puntos para estar en Tercera División".

Algunos de los resultados que se dieron en la última jornada de Liga fueron bastante sorprendentes y Vargas lo admite. "No me esperaba el 0-5 del Conil ante el San José, un equipo que estaba consiguiendo muy buenos resultados, con nueve partidos sin perder, en un campo al que suele acudir muchísimo público y con un rival que se ha reforzado incluso con futbolistas de Segunda B, también fue sorprendente el resultado de Lora y el del Ciudad de Lucena en Chiclana, que ha firmado a un portero de Segunda A y que les salvó el partido. También fue sorprendente nuestra derrota en San Juan, que caímos por 1-0".

A estas alturas, a la hora de facilitar los nombres de los candidatos al ascenso, los tiene claros. "Al Cádiz B creo que ya no se le escapa porque le saca muchos puntos al tercero, que creo que va a subir porque el Ceuta está ahí. Luego, creo que quedan dos plazas para cinco equipos, el Salerm Puente Genil, el Estrella, el Ciudad de Lucena, el Xerez DFC y nosotros. El Pozoblanco lo tendría que hacer muy bien para lograrlo, igual que el Conil y La Palma pero mientras tengan opciones matemáticas lo van a pelear seguro. De todos modos, sobre el papel creo que los cinco equipos que he citado son los que vamos a estar peleando ahí por el ascenso".

Para lograr el objetivo en estos encuentros, la clave pasa por "meter un gol más que el contrario y ganar, eso es evidente. La clave está en trabajar como lo estamos haciendo. El equipo se encuentra en un buen momento tanto mental como físicamente y necesitamos lo que todo el mundo pide en el deporte, un poco de suerte, aunque la fortuna hay que buscarla. En algunos momentos claves siempre es necesaria porque si vamos 0-0 en el minuto noventa, necesitas marcar y no llegas al área, no vas a tener suerte. Quedan diez partidos, un mundo, queda mucho por andar todavía. Lo que sí pido es suerte con las lesiones para que no se nos caiga ningún jugador importante y con las sanciones, que con ese tema los comités se han puesto muy duros en todas las categorías, todos nos quejamos en ese sentido. Ese tema lo hablé con los futbolistas hace un par de semanas, están mentalizados y lo estamos sobrellevando, a ver si no nos perjudica en este tramo final".