"El ascenso suponía todo o nada, estaba en juego la vida del xerecismo"

Vicente Vargas afronta su tercera temporada al frente del Xerez Club Deportivo en su doble cargo de entrenador y director deportivo y cuenta sus cursos por ascensos, algo impensable cuando llegó a una entidad sin recursos económicos y totalmente a la deriva a nivel institucional. Ahora, su reto es el más difícil todavía, escalar un peldaño más y llevar a la entidad azulina a Segunda División B, categoría en la que considera como mínimo debe estar por historia, afición y ciudad.

El entrenador azulino hace un balance de la pasada temporada, la considera "espectacular" y lamenta haber tenido que prescindir de cara al próximo curso de futbolistas que fueron importantes en el ascenso tanto a División de Honor como a Tercera. Confía en la respuesta masiva de la afición para afrontar la nueva campaña con garantías y también en solventar todas las diferencias con el Ayuntamiento para que el equipo pueda finalmente jugar y entrenar en Jerez. Además, no se olvida del papel que está realizando 'Afición Xerecista' para colaborar con el día a día de un club que quiere "volver a ser grande".

-¿El 28 de mayo queda ya lejos o no olvida aquel caluroso domingo en Lora?

-El final de Liga fue impresionante, no se me olvidará en mi vida. El ambiente que había en La Juventud el día del Chiclana fue espectacular y en Lora, no digamos. Fueron los momentos, después de tantos años entrenando, más bonitos de mi carrera. Fueron momentos inolvidables, con mil y pico de xerecistas a cien kilómetros de Jerez disfrutando con su equipo como antes. Ese día creo que ha supuesto un antes y un después para el xerecismo, había que subir sí o sí porque se nos iba la vida y lo logramos pese a lo difícil que nos lo pusieron. Luego, cuando llegamos aquí, ver cómo estaba la Plaza del Caballo, el Mamelón o la Plaza del Arenal fue espectacular...

-¿Le ha resultado duro confeccionar la nueva plantilla?

-La temporada fue excelente y le estamos muy agradecidos a todos los jugadores que estuvieron con nosotros. Me hubiese encantado quedarme con todos pero el nivel de exigencias en Tercera División aumenta y el Xerez CD tiene que buscar a los mejores futbolistas dentro de sus posibilidades para intentar estar lo más arriba posible. Los chavales que no siguen no se van de aquí porque no sirvan, es que han llegado jugadores con más experiencia en esta categoría.

-La pretemporada arranca en una semana, ¿qué le falta a la plantilla?

-Estamos sólo a expensas de lo que pase con David Polaco y Dani Güiza, aunque tampoco vamos a cerrarle las puertas a alguna incorporación importante si se presenta algo bueno, bonito y barato. Hemos tirado de exxerecistas, hemos intentado confiar en gente de Jerez, que creen en el proyecto de volver a hacer un Xerez grande. Tercera es una categoría muy complicada y nosotros vamos a intentar pelear por los puestos altos de la tabla.

-¿El futuro pasa por Segunda División B?

-Tercera no es la categoría que el Xerez CD se merece pero, poco a poco, se puede conseguir el objetivo de llevar al club a la categoría por la que todo el mundo aspira. De todos modos, para eso necesitamos socios y empresas que colaboren con nosotros para hacer un proyecto bueno porque las cosas no salen de la nada. Si queremos un buen equipo, si queremos buenos jugadores, hay que comenzar a pagarles y se necesitan más ingresos que hasta ahora. A nivel deportivo, Tercera no es fácil, en la categoría hay muchos equipos con potencial, que también tienen como objetivo el ascenso. Ahí están Atlético Sanluqueño, San Roque de Lepe, Arcos, el mismo Cádiz B o Algeciras, por citar sólo a algunos de los clubes más importantes.

-¿Qué papel está desempeñando la Asociación 'Afición Xerecista' en este XCD?

-Fundamental, sin esa colaboración no hubiésemos salido adelante, todo el mundo conoce la situación institucional de la entidad. 'Afición Xerecista' ha sido capaz de quedarse con los símbolos del club y eso es fundamental. Pretenden, todos pretendemos, hacer un Xerez grande y de todos los jerezanos, ese es el primer paso. El segundo marcado sería intentar quedarse con las acciones. Tenemos que trabajar en la misma línea de los últimos años, una línea lo más positiva posible de cara al xerecismo.

-¿Se pueden reconducir las relaciones con el Ayuntamiento?, ¿están buscando fórmulas para solventar la sanción por el impago de las instalaciones?

-Queremos acabar con todos los problemas de la mejor manera posible, tenemos que intentar llegar a un acuerdo. Hemos pedido una reunión con ellos y a ver qué resultados salen de ahí. No debemos crear más problemas, hay que olvidar lo que ha pasado, poner las medidas que sean necesarias por una parte y por otra y recuperar la normalidad. Nosotros queremos que exista un buen entendimiento para tener campos en los que jugar y entrenar y también para los equipos de nuestra cantera y el conjunto que se va a crear en Tercera Andaluza, en un intento de recuperar el Xerez B que se perdió. La entidad va a intentar recuperar su camino. La idea es ir caminando despacito para no desandar lo adelantado. Hay que buscar vías para terminar con toda esta situación que no favorece a nadie. Nosotros nos hemos encontrado con una herencia que nos está lastrando...

-Si no hay acuerdo con el Ayuntamiento, ¿dónde va a jugar y entrenar el equipo?

-Si no se solucionan los problemas, tendremos que buscar alternativas pero vamos a esperar, vamos a ser optimistas. El Xerez CD es un equipo de Jerez y tiene que jugar en Jerez. Todos queremos que esto sea así. Entrenar fuera supone un montón de problemas para todos, especialmente para los futbolistas, que se tienen que desplazar y la mayoría trabajan. Jugar es menos problemático pero también lo es por la afición. Hasta que no nos sentemos con el Ayuntamiento hay que esperar.

-La campaña de socios comenzó hace un par de semanas, ¿sabe cómo marcha?

-Estamos muy contentos, no creíamos que íbamos a tener esta respuesta en tan poco tiempo, queremos aprovechar todo el tirón de esos aficionados que se desplazaron a Lora. Poco a poco, la entidad va resurgiendo, está en el centro de atención de mucha gente y está recobrando parte de lo que fue, parte de su identidad. Es un club con setenta años de historia y, como he dicho antes, pese a todos los problemas ahí está. Necesitamos la colaboración de todos, ya no vale eso de cuando el Xerez Deportivo esté en otra categoría superior me haré socio del equipo, el momento es ahora, llevamos dos años luchando contra muchos problemas y ahí estamos.