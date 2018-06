El atacante Juan Rosillo regresa al Deportivo

Juan Rosillo se ha convertido en el tercer fichaje del Xerez CD de cara a la temporada 18/19 después de Valencia y del guardameta Jairo. El atacante, que la pasada campaña la terminó en Los Barrios pero con poca presencia en las alineaciones por motivos laborales, ha decidido regresar al club en el que se formó seis campañas más tarde.

El jerezano, nacido el 4 de febrero de 1988, ha aceptado la oferta que le ha realizado la entidad xerecista porque le hace mucha ilusión volver a la que fue su casa -llegó a debutar en un amistoso con el primer equipo, entrenó a las órdenes de Esteban Vigo, José Ángel Ziganda, Javi López y Vicente Moreno y jugó en Tercera División con el Xerez B con José Antonio Luna- para aportar su granito de arena en el nuevo proyecto que está naciendo.

Rosillo, que puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque, llegó a Los Barrios cuando se cerró el mercado en Tercera tras un periplo exitoso en el Guadalcacín en Tercera División. En el cuadro azul aterrizó procedente del Xerez Deportivo FC en sus inicios. También ha pasado por otros equipos como Conil o Balompédica Lebrijana.

El punta será presentado como nuevo jugador azulino mañana, a las once y media, en la sede de Afición Xerecista, situada en Carrefour Sur.

Rosillo está encantando con su vuelta, ya que "la carretera cansa y uno ya lo que quiere es estar más tiempo con la familia y jugar en casa. Se me ha presentado la oportunidad de volver al Xerez y no lo he dudado. Conozco a Vicente Vargas desde hace muchos años, me ha explicado el proyecto, que va a ser para luchar por los puestos de arriba y que también está ahí la posibilidad de jugar y entrenar en Don Bosco".

El xerecista, en declaraciones a la Cadena Ser, ha resaltado también que "por motivos laborales no pude jugar mucho en Los Barrios pero la temporada anterior en el Guada hice trece goles, me encuentro bien físicamente y espero hacer un buen papel".

Rosillo siempre ha sido 'nueve' pero a medida que "han ido pasando las temporadas, los entrenadores me han pegado a banda para aprovechar mi velocidad. A mí me da igual porque lo que quiero es jugar pero mi posición natural es la de delantero nato o segundo punta".

La plantilla del Xerez CD, que no puede tener a más de 16 jugadores con más de 23 años, cuenta en estos momentos con un sub 23, Juanma Aguilar, y seis jugadores mayores de esa edad, Quirós, Israel y Guille más las tres nuevas incorporaciones.

Por lo demás, Vicente Vargas continúa pendiente de la respuesta de los primeros jugadores del plantel con los que se reunió. De todos ellos, hay tres que tienen contrato en vigor, Guerrero, Gonzalo y Javi Gómez (el centrocampista firmó por tres campañas) pero la entidad les ha revisado el contrato por su notable rendimiento del pasado curso y por el interés que otros clubes están mostrando en ellos.

Otro jugador importante que puede dar aceptar la propuesta de Deportivo es el centrocampista Alberto del Río, que la pasada campaña arrastró una larga lesión de aductores que le impidió jugar y rendir al nivel deseado. Es uno de los futbolistas con los que Juan Pedro quiere contar si el medio deja atrás todos los problemas que le lastraron el pasado curso desde antes de Navidad.