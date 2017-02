Las bajas marcan un exigente duelo

El Xerez CD, en plena escalada de su 'Tourmalet' particular, encara hoy (12:00) ante el San Fermín Salerm Puente Genil en La Juventud uno de los partidos más complicados que le resta como local de toda la temporada. El potencial del rival, que es segundo en la tabla con 42 puntos y uno de los mejores equipos como visitante (seis triunfos, tres empates y tres derrotas, con 14 goles a favor y sólo 10 encajados), lo dice todo y, además, los xerecistas llegan con lo justo, especialmente en defensa.

La derrota del pasado domingo en San Juan le ha salido muy cara a los azulinos, que no sólo perdieron tres puntos. Salieron de los puestos de ascenso y perdieron a seis futbolistas, cuatro por sanción y dos por lesión. Quirós, Alberto y Abraham han sido castigados con un partido y Kevin, con dos. Mientras, Barragán sufre una rotura de fibras en el cuádriceps y Rubén Gómez se fracturó la clavícula. A estas ausencias hay que unir las de Javi Gómez, con problemas en una rodilla, y Casares, que tiene complicado volver a jugar en lo que resta de temporada.

El estado del césped de La Juventud, una de las preocupaciones de los dos entrenadores

Ante tantos problemas, Vargas se va a ver obligado a recomponer el once, especialmente en defensa y en el centro del campo, y ha tenido que echar mano de dos juveniles para completar la lista, Antoñito y Poyatos.

Con lo justo, el preparador azulino también tendrá que confiar en futbolistas que hasta ahora estaban teniendo pocos minutos y tendrá que reubicar a otros que venían ocupando otras demarcaciones. Israel, por ejemplo, que la pasada temporada comenzó a jugar de pivote y ha disputado todos los partidos desde entonces en esa demarcación, volverá a actuar de central, la posición que ocupaba hasta entonces.

Güiza tampoco es habitual en el lateral derecho por sus problemas laborales. Aún así, cuando ha tenido que jugar ha cumplido. La última vez que tuvo presencia en el equipo fue ante el Lora, en el partido que el Xerez CD tuvo que disputar en el Puntas Vela de Rota por la resiembra de La Juventud.

En la medular, sin Alberto y sin Israel, también habrá cambios. Agu tendrá que retrasar su posición y David Narváez tendrá que ayudar a su compañeros a la hora de generar juego y de defender.

En ataque, el jerezano no tiene problemas y podrá utilizar a todo su arsenal, con Juanito Benítez en la derecha, José Vega en la izquierda y Carlos Álvarez y Pedro Carrión en la punta de lanza.

El Deportivo tiene una buena oportunidad para demostrar si realmente está preparado para aguantarle el tirón a los rivales fuertes de la categoría. Empezó fuerte la segunda vuelta, con un triunfo ante el Cádiz B y un empate frente al Xerez DFC como visitante pero lleva dos jornadas sin responder como sus aficionados esperaban. No pasó del empate a cero ante el Ciudad de Lucena en La Juventud y cayó en el Primero de Mayo ante un rival que se encuentra en puestos de descenso. Ahora, no puede volver a tropezar para no descolgarse demasiado del tren de cabeza.

Mientras, el Puente Genil, que también llega a Jerez a caer de forma sorprendente en su propio campo ante el San José, intentará pescar ante un rival mermado. Juanmi Puentenueva, técnico del cuadro pontanés, no se fía del Xerez CD ni del estado del campo pero sabe que también necesita ganar porque puede perder el privilegiado segundo puesto que ocupa en estos momentos. Si pierde y el Xerez DFC gana al Viso le habrá superado en la tabla.

La baja más importante de los cordobeses para este compromiso es la de Isco, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones. Salva Vega se perfila como su sustituto natural.

De todos modos, el preparador del Puente Genil no decidirá su once hasta que no compruebe el estado del césped de La Juventud, de ahí que aún no tenga del todo claro si apostará por Maero, recuperado ya de su lesión, o Bubu en ataque.