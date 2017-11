El capitán retoma los galones

Israel Durán, capitán del Xerez CD, se lesionó hace tres jornadas en el último entrenamiento de la semana antes de recibir al Utrera en el Andrés Chacón de La Barca y el domingo espera estar listo par enfrentarse en el Sánchez Portella de Torrecera al Espeleño, a las doce de la mañana.

El defensa azulino quiere ser optimista pero aún no las tiene todas consigo. Admite que "aún no he forzado demasiado y tengo que esperar. La semana pasada me sentía bien, me metí con el grupo y me tuve que salir porque me volvieron las molestias, así que debo ser prudente, a ver cómo me voy encontrando en los entrenamientos que todavía nos quedan. De todos modos, el jueves me probé un poquito y aguanté, espero que la evolución sea lo más positiva posible".

Israel no se ha perdido los partidos que ha disputado el equipo aún estando lesionado y el pasado domingo sufrió en el Antonio Barbadillo. "Seguir el partido desde la grada siempre es peor que estar en el campo, lo ves todo más claro y no puedes ayudar a los compañeros. No estuvimos en nuestra línea habitual, el Arcos estuvo acertado, fue superior en muchos momentos y nos ganó el encuentro. Tenemos que mejorar porque hay que enderezar el rumbo cuando antes, toca encadenar varios triunfos seguidos para colocarnos en la mitad de la tabla. Si somos capaces de ser regulares, de enlazar esas victorias seguidas como he comentado antes, todo será mucho más fácil".

Siempre cauto, espera un encuentro frente al cuadro cordobés en Torrecera "duro, como todos los de la categoría, aquí ni hay rival fácil ni partido asequible. La pasada temporada lo hizo bastante bien y hace unas jornadas ganó 1-5 en Arcos y eso significa que algo tiene porque allí no gana cualquiera con esa solvencia. Es un equipo bien trabajado, que compite y que planta cara e todo momento. Si queremos quedarnos con los tres puntos, tendremos que estar muy concentrados los noventa minutos, no dar concesiones atrás y acertar arriba".

Israel cree que la posición que ocupa el Deportivo "no es la que nos corresponde por plantilla. Creo que tenemos nivel para estar en la zona media de la tabla sin problemas. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir de abajo, no debemos pasar tantos apuros".

Por su parte, el guardameta Álex García es otro de los azulinos que pretende volver pero que no las tiene todas consigo tampoco. Recibió un fuerte golpe en el cuádriceps de la pierna derecha en Arcos en un encontronazo con Antonio Sánchez y aún arrastra molestias. El meta ha sido sometido a varias pruebas, los médicos le recomendaron cuatro o cinco días de reposo y él subraya: "El miércoles realicé carrera continua y sentía aún pequeñas molestias pero creo que llegaré al domingo. No he hecho aún portería pero las sensaciones no son malas del todo".

Pedro Carrión sí que está totalmente integrado ya en el grupo pero no Alberto ni Paco Borrego, aún con molestias. De todos modos, con una sesión de trabajo aún por delante y con un día de descanso, es probable que los dos puedan estar listos.