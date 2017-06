La casa por los cimientos

El Xerez CD presentó ayer su primera incorporación para la temporada 2017-18 en Tercera División: Miguel Ángel Ortega, nuevo preparador físico azulino que ya estuviese en las categorías inferiores del Deportivo y qeu tiene experiencia en categoría nacional tras el ascenso con el Guadalcacín de Ismael Pérez, habiendo trabajando también en el Chipiona con Pepichi Torres y la pasada temporada con Toni López en el Trebujena.

Así, la primera incorporación del Deportivo para una temporada que se presume más competida que nunca en el Grupo X (Sanluqueño, Ceuta, Arcos, Algeciras...) es el preparador físico y es que el Xerez CD quiere empezar a construir la casa de Tercera por los cimientos y la contratación de un 'profe' era vital, máxime cuando el equipo se quedó sin preparador la pasada temporada desde la marcha de Salvador Vadillo a Madrid por temas laborales.

Vicente Vargas, director deportivo del Xerez CD además de entrenador del primer equipo, presentó a Ortega en Indoor Jerez explicando que "este año afrontamos la Tercera División con todas las ganas del mundo, con la ilusión de volver a ser uno de los equipos de la zona alta de la tabla y para eso tenemos que estructurar un poquito más al club. La temporada pasada nos quedamos sin preparador físico por motivos laborales, ya el año pasado intenté que Miguel Ángel viniera pero por profesionalidad no vino porque ya estaba comprometido con otro equipo, ha cumplido su objetivo con creces, este año lo he vuelto a intentar y tuvimos una toma de contacto muy cortita, vi su ilusión y sus ganas por estar aquí, es muy joven y creo que dentro de muy poco tiempo va a ser uno de los preparadores que va a estar en categorías superiores porque he seguido su trayectoria y entiendo que es un magnífico preparador físico".

"Pese a su juventud -añadía Vargas-, tiene una fenomenal trayectoria en la casa y en el Guadalcación, Chipiona y Trebujena y ahora le ha llegado la oportunidad de trabajar en el Xerez Club Deportivo, que le pese a quien le pese es el Xerez Club Deportivo. Espero que nos ayude a tener un equipo fuerte en los puestos altos y que siga subiendo de categoría, le auguro un buen futuro.

Por su parte, Miguel Ángel Ortega agradecía a Vargas "la oportunidad de volver al Xerez, que es mi casa y el club donde los sentimientos tiran", y, con experiencia en Tercera, sabe que es una categoría "muy exigente y sobre todo se hace muy larga. Normalmente se suele partir, se hace un grupo con los que pelean por no descender, que es muy amplio, y los que intentan luchar por entrar en el play off de ascenso. La verdad es que sí, requiere un gran esfuerzo físico y estoy seguro que cumpliremos con creces".

El 'profe' jerezano explica que "cuando me llamó Vicente, lo que más me seducía era el club, por la historia que tiene y sobre todo la oportunidad de volver a Tercera División, una categoría nacional preciosa, y ayudar a volver a llevar al Xerez donde se merece por su historia y ser el primer equipo de la ciudad".

Eso sí, Ortega asume las condiciones con las que tendrá que trabajar en el Deportivo y la sanción que impide utilizar instalaciones municipales durante un par de meses no cree que sea un problema insalvable: "Creo que no, que solucionaremos el tema. No creo que haya muchos problemas siempre y cuando se tengan buenas instalaciones para entrenar, que creo que no va a haber problemas porque gracias a Dios hay instalaciones en la provincia en condiciones perfectas para entrenar. Intentaremos hacer el mejor trabajo posible y que se vea reflejado los domingos".

El Trebujena quería renovar a todo el cuerpo técnico pero Ortega acabó contrato y no se lo pensó mucho cuando le llegó la oferta del Xerez CD en Tercera División: "Sí, firmamos por una temporada el cuerpo técnico al completo. Se nos ofreció la renovación antes de terminar la temporada y yo no lo tenía decidido, esperaba alguna oferta de superior categoría y hablé con Vicente y no hubo problemas para la salida del club. Quiero agradecer al Trebujena que en todo momento siempre me ha entendido que cambiara mi objetivo y subiera de categoría y sobre todo a Toni López porque fue muy comprensivo en el momento que le comenté la oferta que tenía del Xerez CD porque me ayudó bastante a decidirme".

Ahora en el Deportivo, Miguel Ángel Ortega reconoce que cuando le toque visitar el Fernández Marchán sentirá un pellizco especial: "La verdad es que sí, Guadalcacín es mi casa y siempre es emotivo volver allí. Han cambiado mucho las cosas desde que yo me fui en estos dos años pero también le deseo toda la suerte del mundo a Alberto (Vázquez) porque es un buen amigo y compañero. Intentaremos ganarles pero en los demás partidos desearles toda la suerte del mundo".

Tras Ortega, el Xerez CD abre hoy las presentaciones de futbolistas con Juanma Marchante, delantero centro que regresa al Deportivo tras su paso por el Manzanares, de la Tercera madrileña.