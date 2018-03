El Deportivo volvía ayer a los entrenamientos tras el descanso del pasado lunes con una sesión vespertina en Córner 4 en la que no participó Chato, que estará dos semanas de baja -solo se perderá el partido ante el Sevilla C al no haber competición el Domingo de Resurrección- a causa del fuerte golpe en el empeine que sufrió el pasado domingo en el partido con el Castilleja y que le obligó a ser sustituido.