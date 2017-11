El colista sorprende al XCD (2-1)

Vicente Vargas: "La derrota fue dolorosa, nadie pensaba en ella después del gol tan rápido"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, asumió resignado la derrota que su equipo encajó frente al Castilla, colista de la categoría, por 2-1. Al término del partido, confesó que “ha sido dolorosa, nadie pensaba que podíamos perder aquí y muchísimo menos si tenemos en cuenta como empezó el partido. Pero, bueno, esto es el fútbol y hay que seguir trabajando. El domingo está a la vuelta de la esquina, tenemos otro partido más y hay que seguir para adelante”. Bajo el punto de vista del técnico xerecista, una de las claves del encuentro estuvo “no en el gol que marcó Juan Benítez tan pronto, estuvo en el empate de ellos, nos condicionó muchísimo. Con la igualada, el equipo pasó por malos momentos y nos metieron pronto el 2-1. Luego estuvimos ahí intentándolo una y otra vez pero no pudo ser. Fue una lástima porque como se ha podido ver en el segundo tiempo les tuvimos embotellados e incluso en parte del primero. Al final no ha podido ser, incluso Juan estrelló un balón en el palo, no nos queda otra que levantarnos”. Para poder empatar, según el preparador jerezano, a su equipo le faltó “en primer lugar un poco más de creación de juego y luego acertar con esos balones que hemos tenido. Igualmente, nos ha condicionado un poco el encuentro entre semana, esto nos ha perjudicado bastante, teníamos bajas. No me quiero quejar de estas cosas pero hay que tener en cuenta que nos faltaban hasta cinco o seis futbolistas habituales que le dan mucho al equipo. Las bajas se notan pero, bueno, hay que seguir trabajando, no podemos poner excusas”. La semana la cerrará el Xerez CD recibiendo el domingo por la tarde otra vez en el Andrés Chacón de La Barca al Sevilla C, que dio la campanada en Algeciras el pasado domingo y ayer cayó goleado en la Ciudad Deportiva ante la Lebrijana. “Esto demuestra lo que es la categoría, hay mucha igualdad y es bastante complicada. Cuesta mucho ganar, cualquiera te sorprende y eso implica que seguro que va a llegar mucho más motivado”.