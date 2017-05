El concurso de Israel y Pedro Carrión, en el aire

Problemas a la vista para el Xerez Deportivo. Israel y Pedro Carrión, dos jugadores importantes en el once azulino, arrastran distintas molestias y no tienen garantizado su concurso mañana ante la Roteña en La Juventud, a partir de las seis y media.

El delantero no pudo terminar el entrenamiento del pasado miércoles tras recibir dos golpes en la pierna derecha en dos lances de la sesión de trabajo, el jueves se ejercitó a menor nivel que sus compañeros y ayer también. El ariete tiene claro que va a forzar pero hasta última hora no sabrá si está en condiciones o no de salir de inicio. En el caso del defensa, también terminó con un hematoma en la pierna tras un choque con un compañero en uno de los partidillos del entrenamiento en La Juventud.

De no poder contar con ninguno de los dos futbolistas, Vicente Vargas, preparador xerecista, tendría que retocar su alineación y su equipo vería mermado su potencial tanto en ataque como atrás, aunque al tener a toda la plantilla disponible el problema no sería tan grave.

Sobre el estado de los dos lesionados, el técnico jerezano desvela que "los entrenamientos están siendo tan intensos y la gente tiene tantas ganas que van a tope, todo el mundo quiere entrar en la lista de convocados. Pedro recibió dos golpes muy fuertes el miércoles y no pudo acabar el entrenamiento y el jueves tampoco forzó. Todos conocemos a Pedro, él siempre quiere jugar y espero que pueda hacerlo pero aún es pronto para saberlo. A Israel también le tocó el jueves lesionarse producto de la misma intensidad. Tenía un hematoma en la pierna y a ver qué pasa. La verdad es que si estos dos jugadores no pueden tendremos que tirar de otros compañeros que lo están dando todo y están esperando con ganas su oportunidad".

Para el compromiso frente a los de José Luis Otero, los xerecistas recuperan una vez cumplidos sus respectivos castigos tanto a Albertito Gil, un futbolista al que Vargas echa bastante de menos, como a Carlos Álvarez. "Albertito hubiese sido muy importante para nosotros de haber podido entrenar durante toda la temporada, tiene mucha calidad, está ahora fenomenal y metido. El caso de Carlos Álvarez es el mismo. Cuando quiere siempre puede. Nos da muchísimo. Son dos jugadores de los que puedo tirar y tengo que estar satisfecho, los dos nos aportan mucho".