La cuenta atrás de Barragán para volver

José María Barragán, capitán del Xerez CD, se lesionó el pasado 5 de febrero en el Primero de Mayo en el partido que su equipo perdió ante el San Juan por 1-0. Desde entonces, con una rotura de fibras de más de cuatro centímetros en el cuádriceps, ha vivido un "calvario que para mí se queda porque desde el primer momento me comentaron que la rotura era grande y complicada. Yo tenía claro que iba a volver antes del final de Liga pero no ha sido fácil. En la Clínica Beiman he estado en las mejores manos, las de Diego Jiménez, que se ha volcado conmigo, y gracias a él, a Eli, nuestro entrenador de porteros, y al apoyo de mi mujer, voy a poder volver mucho antes de lo previsto. Tengo unas ganas enormes de que llegue el próximo domingo. Estaré bien pero ya dependerá del entrenador contar conmigo o no".

"Estos dos meses y medio -añade- se me han hecho muy largos, he sufrido muchísimo porque quería ir más rápido de lo que la lesión me permitía. Durante este tiempo, como he comentado antes, he sentido el apoyo de mucha gente que me quiere pero también he echado en falta el cariño de otras personas que creo deberían de haber estado un poco más pendientes de mí. Llego para echar una mano al equipo en el tramo más importante de la temporada, tengo que estar satisfecho. Me ha costado recuperarme sangre sudor y lágrimas. La plantilla es corta y quería ayudar".

Desde fuera, ha visto al equipo "bien en algunos partidos y no tanto en otros. Se sufre mucho más desde fuera porque lo ves todo más claro que cuando estás dentro, que con tanta tensión y ayudando. De todos modos, mis compañeros han dado la cara y en estos seis partidos que faltan para terminar la Liga vamos a pelear al máximo por algo que parecía imposible al principio de temporada cuando perdimos tres partidos seguidos".

Cuando la cuenta atrás para el final de la temporada ha comenzado, todo el mundo hace sus cuentas. Barragán prefiere ir "partido a partido aunque parezca un tópico. Dieciocho puntos son muchos, hay mucha igualdad, en la parte alta peleamos seis o siete equipos por dos plazas y todo cambia de una jornada a otra, no merece la pena gastar energías ni descentrarte. Además, hay muchos enfrentamientos directos que son los que van a marcar lo que pueda suceder al final de Liga. En estos momentos, lo que es evidente es que Cádiz B, que lo tiene hecho, Puente Genil y Lucena son los que mejor lo tienen porque dependen de ellos mismos y les vale con mantener la ventaja".

El central xerecista, no obstante, también añade: "Yo veo muy complicado subir. Se dice que el calendario que nos resta es más fácil que el del resto de los rivales que están arriba pero a mí me causan muchísimo respeto todos los equipos que luchan por salvarse. De momento, hay que ganar al Pinzón, que está en la parte baja de la tabla y a punto de descender pero compite muy bien, y luego pensaremos en el partido en El Viso. También tenemos que ir a Valverde y recibir a Roteña y Chiclana, que vendrán apurando sus opciones de permanencia... Aquí nadie regala nada, todo lo contrario. El equipo que consiga mantener la regularidad y la calma logrará el sueño por el que peleamos ".