Las cuentas de Vargas

Cuando sólo resta ya una docena de jornadas para el final de Liga, el Xerez Deportivo es cuarto en la clasificación con 45 puntos. Vicente Vargas, técnico azulino, ha hecho cuentas, fija el posible ascenso a Tercera División en 67 puntos y confía plenamente en su equipo para sumar al menos 22 puntos de los 36 que restan para lograr el objetivo.

Al Deportivo, tanto en casa como fuera, le resta un calendario duro, ya que en las próximas jornadas debe medirse a rivales de la parte alta y en el tramo final de Liga a conjuntos que, en teoría, estarán luchando por eludir el descenso a Primera Andaluza. Los doce rivales del Xerez son Cartaya, Conil, Estrella San Agustín, Almodóvar, Viso, Olímpica Valverdeña y Lora, fuera y Pozoblanco, San José, Pinzón, Roteña y Chiclana, en casa.

De los partidos que nos restan fuera de casa este es de los más complicados, en su campo son fuertes"

El cuadro de Manuel Juan Limón se está mostrando bastante irregular y hasta el momento no ha sido capaz de meterse en plazas de ascenso. En casa, también es capaz de lo mejor y de lo peor. Ha sacado adelante seis encuentros pero ha empatado cuatro, Pozoblanco, Viso, Xerez DFC y San Juan, y ha perdido tres, frente a San José, Olímpica Valverdeña y Salerm Puente Genil. En su visita a La Juventud en la primera vuelta, los cartayeros perdieron por 1-0 con un tanto de Carlos Álvarez en el inicio del segundo tiempo. Este fin de semana, de sacar un resultado positivo, además de mantener la distancia en la tabla, el Deportivo les tendría ganada la diferencia de goles.

El preparador azulino argumenta sus datos en la igualdad que existe en la categoría y en la gran cantidad de enfrentamientos directos que quedan entre los nueve equipos que, bajo su punto de vista, todavía tienen opciones de conseguir el salto de categoría. "Yo dije antes de empezar la Liga que iba a haber mucha lucha por los dos y ahora tres, tal y como está el Ceuta en estos momentos en Tercera, puestos de ascenso y así está resultado. A estas alturas de competición, ocho o nueve equipos tenemos opciones para subir. Dentro de un par de jornadas, igual están también arriba el Conil, el Ciudad de Lucena o el mismo Cartaya porque estamos separados por pocos puntos. Aún es pronto, pero es inevitable echarle un vistazo tanto a la clasificación como al calendario. Nosotros tenemos que afrontar los últimos siete u ocho partidos de Liga frente a rivales de la parte baja en unos encuentros que serán igual de difíciles que los otros que tenemos ahora, pero eso significa que los equipos de arriba se tienen que enfrentar entre ellos y se van a quitar puntos, todos no pueden ganar y ahí creo que puede estar la diferencia y tenemos que aprovecharnos de eso. Si nosotros somos capaces en ese último tramo de estar bien y de ser regulares, mereceremos ascender pero si fallamos, está claro que no podremos ascender. Si no le ganamos a los equipos de la parte baja, es evidente que no lograremos nada. Hay que estar tranquilos, hay que llegar al menos a 65 puntos o 67 puntos y quedan todavía 36. Según nuestra puntuación, necesitaremos entre 20 y 22 puntos para subir, ahí estamos en base a nuestro trabajo realizado hasta ahora y ahí está el de los demás rivales también".

De cara al compromiso en el Luis Rodríguez Salvador de mañana ante el Cartaya, Vargas no esconde que es "nos quedan fuera dos o tres partidos que son bastante difíciles y este es uno de ellos, primero porque en su campo están logrando buenos resultados y luego porque el Cartaya es uno de los conjuntos que al principio de Liga todos pensábamos que iba a estar luchando por el ascenso y, de hecho, va a estar. Quedan bastantes encuentros y aún tienen opciones de meterse arriba, el choque va a ser bastante complicado y para ellos es casi una final. Tienen 37 puntos, ocho menos que nosotros, y si les hacemos daño se quedarían mucho más atrás".

El Xerez CD dejó escapar el pasado domingo en La Juventud dos puntos de oro en su lucha por mantenerse entre los tres primeros. Las sensaciones durante la semana, pese a la oportunidad perdida, el entrenador jerezano estima que son "buenas, hay que tener en cuenta que de los últimos ocho partidos creo que sólo hemos perdido uno. El domingo empatamos pero el equipo hizo un primer tiempo bastante bueno, de los mejores que hemos hecho en La Juventud, y en el segundo, el rival se replegó, sacó a tres centrales y dos laterales para tapar a nuestros extremos y se dedicó a que nosotros no le hiciésemos el tercer gol. Lo intentamos, buscamos soluciones pero no pudo ser, otra cosa es que nosotros hubiésemos estado mal o hubiésemos temido por el marcador. El equipo quiso ganar, quiso crear juego pero, a veces, no se puede. El Real Madrid tampoco pudo con Las Palmas y un Barcelona que parecía que estaba desahuciado ya está ahí. Eso funciona así".