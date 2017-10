La 2ª no debe esperar

Mike Dineka, ya preparado para debutar

Mike Dineka, delantero francés de 21 años, fue presentado ayer ya oficialmente como nuevo jugador del Xerez CD. Con pasaporte galo, aunque nacido en Kinshasa (Congo), también puede actuar pegado a la banda izquierda y ha pasado por la cantera del Racing Club, por el Avant Guingamp, el París FC y el pasado curso defendió la camiseta del Saint Quentin. El punta, que en el amistoso del pasado lunes ante el Jerez Industrial fue el autor de tres de los seis goles de su equipo, se mostró "feliz y agradecido al Xerez por darme esta oportunidad. Quiero seguir creciendo en este club y aportar mi granito de arena. Los compañeros me han recibido muy desde el principio, hay un buen grupo y me parece un buen equipo". Después de casi un mes trabajando a las órdenes de Vargas tiene "muchas ganas de reaparecer. El pasado domingo me gustó el partido y ya quiero estar en el campo junto a mis compañeros". Vicente Vargas, director deportivo del cuadro azulino, destacó su adaptación al equipo, valoró "su entrega, su gol, su velocidad y su potencial físico. Puede aportarnos muchas cosas arriba".

Mientras, Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, se muestra optimista de cara al doble compromiso que su equipo tiene en casa y apuesta por intentar sumar los seis puntos. De entrada, apunta: “Los chavales están animados y tiene ganas de lograr la segunda victoria seguida, la primera en casa, y siguen entrenando bien. Ya lo hemos dicho en semanas anteriores en las que no habíamos ganado y lo repetimos ahora. El equipo no es malo, es un buen equipo que a poco que empecemos a hacer las cosas bien vamos a salir de ahí. Esperamos que ante el Alcalá volvamos a ganar”. El jerezano está especialmente preocupado por “las expulsiones que estamos sufriendo. Lo hemos hablado y vamos a poner todos los medios necesarios por nuestra parte para evitarlo. No es de recibo que nos hayamos quedado en cinco o seis partidos en inferioridad. Algunas tarjetas han sido injustas y otras por doble, esto no es lógico. Hay que tener en cuenta que eso hay que cortarlo porque nos merma”. En cuanto al Alcalá, Vargas espera encontrarse “a un muy buen equipo. He visto tres partidos y está hecho para estar arriba. Empezó muy bien, ahora parece que no está obteniendo los mismos resultados pero, insisto, es buen equipo. Tiene gente experimentada como Jose Serrano, que estuvo aquí en el Xerez hace ya bastantes temporadas, como Gonzalo, que es un futbolista top para la categoría, Yeyo... Es un rival a tener en cuenta”. A todos les hubiese gustado jugar en Chapín y no oculta su sorpresa: “Me hubiese gustado jugar allí claro que sí, todo esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Llevo un tiempo sin hablar de estos temas y no quiero repetir porque bastante tenemos ya en lo deportivo como para meterme en otros charcos. Esto es volver a lo mismo, es un auténtico sinsentido. Pensábamos que con el equipo en Tercera todo iba a mejorar y ha ido a peor, hemos perdido las condiciones que teníamos. Es decepcionante. Parecía que íbamos a jugar en Chapín, luego que no. A ver si vamos consiguiendo resultados y se soluciona todo un poco. Hemos hecho la solicitud fuera de plazo pero la hemos enviado diez días antes en lugar de quince y pagando. No creo que eso sea un problema. Ya no sé qué pensar, hasta hemos tenido que cambiar la hora del partido por la ocupación del campo y la seguridad”.