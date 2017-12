"Me declaro fan de mi equipo"

"El trabajo que hacen estos chavales es increíble, es para estar orgulloso de ellos, lo dan todo esté como esté el partido. Me declaro fan número uno de mi equipo". Así alabó Alberto Vázquez, técnico del Guada, el buen encuentro que sus jugadores realizaron ante el XCD.

El jerezano añadió: "Hemos tenido opciones hasta el final pero es que esto nos lleva sucediendo desde hace jornadas. El aficionado que sólo haya visto este encuentro puede pensar que se nos ha escapado por los pelos. Mis futbolistas nunca le pierden la cara al encuentro se ponga como se ponga y se nos puso muy cuesta arriba con el 3-1. Ellos no perdieron la fe y siguieron ahí. Creo que la final tuvimos el empate porque me dicen que su tercer gol fue en fuera de juego. No lo sé, será o no, tampoco me quiero quejar. No nos podemos quedar con eso, hay que seguir trabajando y si nos hace falta para meter más goles crear diez ocasiones más pues habrá que hacerlo. Esta es la línea a seguir".

La actitud del Guada desde el primer minuto fue inmejorable y eso que se encontró pronto con un penalti en contra que transformó Carrión. "Lo he comentado antes, es para hacerle un monumento a cada uno, lo dan todo día a día, en cada entrenamiento y en cada partido. La pena es que no nos están acompañando los resultados, el trabajo tan bueno que hacen no se está viendo recompensando. Tengo que darles la enhorabuena y decirles que levanten la cabeza porque su trabajo es ejemplar. Nos pudimos haber llevado un puntito y apurando igual hasta un poco más. El fútbol es así, el que mete más goles es el que gana".

Sobre las oportunidades que sus futbolistas no acertaron a convertir ante el meta Álex, matiza que "en el fútbol lo más difícil es el gol pero nosotros llegamos y llegamos. Si nos paramos a analizarnos nos damos cuenta que creamos ocasiones en todos los partidos. Estaría preocupado si perdiera y no creara oportunidades pero el equipo trabaja, genera y tampoco concedemos muchas ocasiones. Es la línea a seguir, hay que animar a la gente".

Canty fue el autor de los dos goles del Guada y Vázquez también tuvo palabras de elogio para su atacante. "Está haciendo una temporada espectacular, sabíamos que nos iba a dar mucho este año y sus números están ahí. En cada partido fija perfectamente a los centrales, se pelea con todo Dios, no da un balón por perdido, cada vez que tiene ocasiones las mete. Va a dar mucho que hablar".

Por último, sobre el Xerez CD piensa que "en Los Barrios sacó un once parecido y más o menos me lo esperaba así. Le ha salido bien la apuesta, se vieron pronto con el marcador a favor, tuvimos que ir a por el partido y dimos más facilidades. Terminamos con dos defensas y uno de ellos, Rodri, que no es defensa. Fuimos a muerte por el partido, más no podíamos hacer. Han estado más acertado que nosotros. Nuestra plantilla es corta pero todo el que sale lo da todo y lo hace bien. Le doy también la enhorabuena a los juveniles Isma y Yuyu, que siempre cumplen".