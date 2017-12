"Nos dieron mucho trabajo, no me esperaba menos de ellos"

Vicente Vargas, técnico del Xerez CD, valoró positivamente la victoria en el derbi y también resaltó el rendimiento y la actitud de su equipo. "Los tres puntos son muy importantes, merecidos y trabajados. El Guada es un gran equipo, no hay que olvidar eso. Ya lo dije durante la semana, es un conjunto que ha estado en los puestos altos de la clasificación por méritos propios, es un equipo bastante bien trabajado. Alberto Vázquez es un gran entrenador, nos conoce perfectamente y sabe lo que hace siempre. No me esperaba menos de ellos. Aunque habíamos marcado pronto, sabía que nos iba a costar bastante ganar porque es un rival que trabaja fenomenalmente, todos van a una y lo han demostrado. No nos han dado facilidades".

El preparador azulino destacó igualmente el número de ocasiones que su equipo generó. "Hemos mejorado en esa faceta, creamos bastante jugadas de gol, el equipo ha llegado y Ángel ha realizado tres auténticos paradones, ha sacado un par de uno contra uno de una forma muy acertada. Los goles llegan porque hemos trabajado bien".

Vargas, pese al triunfo, no se encontraba feliz del todo. "Llevo toda la semana muy mal. Tengo un gripazo bastante fuerte, tengo fiebre y no he podido ni celebrar el triunfo como lo suelo hacer. Incluso me pensé antes del partido no venir porque no estoy bien. Estoy temblando, regular de salud. Aquí hace mucha humedad y mucho frío y no estoy serio porque no esté contento con el triunfo es porque no estoy al cien por cien y eso merma bastante cuando tienes que estar con la tensión en el banquillo. Tengo que estar orgulloso de estos futbolistas, han vuelto a demostrar que quieren esta camiseta y este escudo y es para estar más que contento, pero cuando no estás bien de salud todo cuesta un poco más. Han hecho un muy buen partido, lleno de ritmo, de intensidad y con dos equipos que han trabajado muchísimo desde el minuto uno hasta el último de los cinco de descuento, han trabajado con todo lo que tenían. Estoy muy contento por mi equipo y orgulloso por la gente que ha asistido, que había muchísima para la hora que era, para el frío que hacía y para la distancia que tenemos que cubrir cada domingo. Ellos también han demostrado lo que quieren al club".

Por primera vez en la temporada, el XCD encadena tres triunfos seguidos y eso también lo quiso resaltar. "En esta categoría es muy complicado encadenar tres victorias, es cierto que el fútbol son datos y ahí están los nuestros. Es cierto que hemos sumado nueve puntos de nueve y ante rivales cualificados, así que es otro motivo más para estar satisfechos. Ojalá esta racha se prolongue y nos siga dando esos puntos que necesitamos para estabilizarnos en una zona lo más cómoda posible".