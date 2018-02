Vicente Vargas confesó el choque de ayer en El Palmar que "nadie esperaba perder este partido" y reconoció que "las cosas se complican" después de caer ante un rival directo que además adelanta a los azulinos en la clasificación. "Creo que en el primer tiempo en esa contra que nos han metido el 0-1 nos han hecho mucho daño y después a lo largo del partido no hemos sabido levantar ese resultado", aseguró. "A partir del 0-1 ha sido todo muy difícil. Creo que en el primer tiempo el Cabecense ha llegado dos veces a puerta y nos ha hecho un gol y en el segundo tiempo ha sido un querer y no poder".

El técnico comentó que "siempre que no se gana se complican las cosas, para qué vamos a decir otra cosa. Es verdad que en la primera vuelta a estas alturas estábamos igual que ahora, con los mismos puntos pero bueno, es verdad que hoy -ayer para el lector- era un partido para no perder y se ha perdido".

El técnico azulino cree que a su equipo le falta "tranquilidad" y cree que hay que volver cuando antes a centrarse exclusivamente en lo deportivo: "No tenemos tranquilidad, durante la semana estamos pensando en muchas otras cosas y no en un partido de fútbol; tenemos demasiadas cosas entre medias y el equipo necesita un buen resultado para salir de esta mala racha". Eso sí, el entrenador del Xerez no ve falta de actitud en sus jugadores: "No nos falta ni actitud ni físico, creo que al equipo le pesan los problemas y se sale con esos problemas al campo. Esto se arregla con un buen resultado y romper esta dinámica".

Vargas reconoció que "esta semana ha sido muy difícil porque la empezamos y no teníamos ni casi equipo, todo el mundo se quería ir y al final se pudo firmar gente nueva. Estamos sin campos para entrenar... Todo esto suena a excusa pero no lo es, es la realidad de este equipo". Luego, añadió: "Estamos sin terrenos de juego, económicamente con muchos problemas, con el partido de hoy es el quinto campo como local y esto no le pasa a nadie en la categoría del fútbol. Hemos jugado en La Juventud, en La Barca, en Torrecera, en Chapín, ahora en El Palmar. Somos un equipo sin techo ni casa. Desde mi punto de vista, y lo he dicho mil veces, el equipo tendría que jugar en Torrecera, un sitio donde estábamos asentados. Aunque yo sea el técnico y tenga mi peso hay otras personas, hay un conjunto, directiva, jugadores... cada uno da su punto de vista y se intenta llegar a un acuerdo y hoy estamos aquí porque los jugadores preferían jugar en un terreno de césped natural y ya ves, 0-2".

Por último, se le preguntó por las críticas de algunos aficionados tras la derrota y el juego del equipo. "Los aficionados son libres y es normal que pidan a los máximos responsables y en este caso soy yo. Yo estoy aquí y cuando la directiva decida que me tengo que marchar me marcharé sin ningún tipo de problemas".