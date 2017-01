Vargas: "El equipo se crece ante la adversidad, fuimos mejores"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, no ocultó su alegría tras superar al Cádiz B, líder de la categoría, resaltó el trabajo realizado por sus futbolistas y el excelente nivel mostrado por el filial amarillo durante todo el choque.

Vargas apuntó: "Hemos visto a dos buenos equipos, el Cádiz B ha demostrado que es líder por algo y nosotros también hemos demostrado que le podemos ganar a cualquiera. Los chavales han hecho un esfuerzo tremendo, se han vaciado en el campo y aguantarle físicamente a este equipo es muy importante y no sólo es que le hayamos aguantado, es que hemos tenido fases de buen juego, en las que el equipo mereció más goles. Como siempre nos pasa, en los metros finales hemos desaprovechado ocasiones claras. De todos modos, tengo que estar muy contento con la actitud demostrada por el equipo" .

El Xerez CD fue superior al su rival "especialmente en la primera parte y eso que acusamos la lesión de Juaníto Benítez porque tuvimos que retocar el once. Me temo que va a tener para tres o cuatro semanas por una pequeña rotura. Ya estamos habituados a que cualquier partido nos cuesta algo. Nunca la alegría es completa, cada vez que logramos un triunfo importante se ve empañado por una circunstancia de este tipo. Esperemos que se recupere cuanto antes porque está realizando una gran temporada. Nosotros, en el primer tiempo hemos estado presionando todo el rato y en la segunda nos hemos dedicado más a contener un poco al Cádiz. De todos modos, David Zamora apenas ha tenido trabajo porque la defensa ha estado fenomenal".

Sobre el gol de Pedro Carrión, Vargas estima que "ha sido gol claro, la equivocación ha sido del portero, que en lugar de tirarse hacia delante, se ha metido hacia atrás y el balón estaba dentro de la portería claramente. No creo que un línea que estaba bien colocado se atreva a conceder un gol que no es en un partido de este tipo. Ha sido gol claro y, además, el portero que es el que tiene que protestar no ha protestado, se ha callado porque sabe que ha cometido un error, se ha metido dentro de la portería".

En cuanto a la defensa, en la que repitió Abraham y no estuvo de salida Orellana, matizó que "cuando un jugador lo hace bien hay que respetar su trabajo. Abraham y Guerrero lo hicieron bien en Rota y merecían salir de inicio. Estoy contento con el comportamiento de los que no son habituales y estaban en el once porque han vuelto a cumplir".

La afición se volcó ayer con el equipo y el preparador azulino no tenía palabras para agradecerle el apoyo. "Ya no quiero ni hablar de eso porque parece que siempre digo lo mismo pero todos habéis visto la gente que ha venido, ha sido impresionante. Creo que había mil personas y es un triunfo muy grande. Además, todos han tenido un comportamiento ejemplar, le estamos muy agradecidos a los que se han desplazado. Hemos demostrado que el Xerez CD es un equipo señor, que también ha vuelto a demostrar que se crece ante las adversidades. Se están comportando como auténticos profesionales y están demostrando que merecen defender este escudo".