"Un diez para mi equipo y un doce para nuestra afición"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez Deportivo, era la viva estampa de la felicidad minutos después de que su equipo lograse el ascenso a Tercera en Lora. Emocionado y arropado por su familia, sobre el césped del campo de Nuestra Señora de Setefilla, el técnico azulino explicaba que "después de esto, después de todo lo que hemos sufrido aquí, toda esa gente que me criticaba porque decía que exageraba cuando advertía que el partido iba a ser muy difícil, creo que se tendrá que callar. Sabía que iban a vender muy cara su derrota. Ahora ya no me importa decirlo, si este equipo hubiese corrido y trabajado igual toda la temporada seguro que no hubiese descendido la pasada semana ante el San José. Es increíble cómo ha peleado, cómo ha luchado hasta el minuto 95 en el que Zamora ha salvado el 2-1. Pedro Carrión ha terminado con dos dientes rotos, Alberto Orellana con una brecha en la cabeza y la mayoría de los futbolistas con magulladuras y marcas por todo el cuerpo. Nos han dado por todos lados, no quiero pensar qué hubiese pasado si este equipo se hubiese jugado algo aquí, aunque no sabemos lo que se ha jugado. Desde luego, la intensidad que han tenido ha sido inmensa. Les felicito porque han demostrado que son deportistas de verdad, ojalá los otros rivales hayan competido igual en los otros campos".

Vargas radiante cambió de tercio y se olvidó del contrario para añadir: "No me quiero desviar de mi camino y me quiero centrar en las cosas que hoy deben ser verdaderamente importantes para nosotros. Quiero felicitar a la afición porque esto es increíble, había muchos aficionados que no estaban ya con nosotros y hoy estaban aquí llorando y felicitándonos. Creo que este ascenso va a suponer un punto de inflexión para que el xerecismo regrese a nuestro lado. Los jugadores lo han dado todo, se han vaciado y tengo que estar orgulloso de mis futbolistas. Si están en un pedestal, creo que habrá que ponerles un paso en Jerez".

La ausencia de David Narváez se notó bastante y el preparador jerezano lo admite: "Hemos tenido muchos problemas, este campo es muy complicado, la superficie es mala para nosotros y sin David hemos tenido menos salida para los hombres de arriba. Nos ha dado mucho y este ascenso es suyo igualmente aunque no haya podido jugar aquí por culpa de una lesión, como también lo es de Kevin, que durante la temporada nos ayudó muchísimo y antes del partido charlamos con él por videoconferencia. No se olvida de sus compañeros y quiso darles ánimo desde Austria".

Durante la semana, el preparador jerezano siempre fue extremadamente cauto. Tras el partido cambió: "Ya sí me creo que estamos en Tercera, estamos ahí y es por méritos propios. Esta categoría es muy complicada y no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Insisto, sabía que sería duro porque he venido a este campo a ver algunos partidos y sabía que tienen mucha intensidad y el terreno de juego les viene bien a su forma de actuar, con balones largos al área, en una zona en la que son muy agresivos. Al final, empatas de la forma en la que hemos empatado y sabe muchísimo mejor. La afición ha disfrutado y nosotros, también".

Por último, Vicente Vargas quiso agradecer "el comportamiento imponente de la afición. Se ha comportado de diez, incluso ha esperado en la grada un cuarto de hora celebrando el ascenso con nosotros, en todo momento ha permitido que los futbolistas disfrutasen sobre el terreno de juego y luego lo hemos hecho todos juntos. De verdad, un diez para mis jugadores y un doce para la afición".