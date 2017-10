"Si este equipo tiene algo es fe, confianza en su trabajo y humildad"

El Xerez CD echaba en falta los tantos de Pedro Carrión y el 'viejo rockero' también necesitaba reencontrase con el gol para recargar unas pilas que parecía tener agotadas en el tramo inicial de la temporada. Llegaba una y otra vez al área rival pero la pelota se negaba a entrar. Una vez que abrió la lata con su tanto desde el punto de penalti frente al Algeciras todo ha cambiado. Ya brilla y se ha convertido en el referente de su equipo en ataque. Tres dianas en tres encuentros y de forma consecutiva.

Vuelve a ser ese punta resolutivo que todo el mundo esperaba cuando está inspirado y que es capaz de inventarse golazos por la escuadra con la zurda como el del jueves en La Barca o como el que logró en Lebrija el pasado domingo. Vuelve a sentirse como Pedro por su casa en el área contaría.

-El Xerez CD lleva una semana perfecta, seis puntos de seis. ¿Qué ha cambiado en apenas cinco días?

-No era fácil salir de la situación en la que nos encontrábamos porque esta categoría es bastante jodida, muy competitiva. Ahí están los resultados, es complicado ganar tres o cuatro partidos seguidos porque existe muchísima igualdad. Nosotros, dentro de nuestra humildad y con nuestro trabajo, no nos hemos hundido y hemos logrado con sacrificio levantar un poquito la cabeza. Lo peor ha pasado, hemos logrado cortar la racha negativa de resultados, pero una racha negativa que nunca fue de fútbol ni de trabajo, en todos los partidos merecimos más. No merecíamos esos varapalos tan fuertes. Ya todo está olvidado y estamos metidos en la pelea de lleno y con ganas de seguir mejorando. Si este equipo algo tiene es fe, confianza en su trabajo y humildad.

-Tres goles en tres partidos...

-Por fin la pelota ha querido entrar. Había gente que no le daba importancia al gol ante el Algeciras de penalti y para mí si lo fue. Entras en una dinámica, tanto a nivel colectivo como individual, en la que quieres hacer más de la cuenta, quieres aparecer en todos los sitios, tienes ganas de agradar y todo te sale al revés por querer ayudar. Era cuestión de centrarse, ahora las cosas van de cara, estamos empezando a ganar y a mí ese gol me dio confianza. La pasada temporada también empecé a marcar en La Palma con un gol de penalti. Hasta hace un par de jornadas, la pelota no entraba, daba en el poste o los porteros me hacían paradones y ahora entra el balón por la escuadra. Escuchaba críticas, escuchaba cosas pero ahora ya llevo tres goles en tres partidos y lo más importante, el equipo está remontando, que es lo importante. El trabajo siempre da sus frutos.

-El partido ante el Alcalá, ¿más fácil de lo esperado?

-Pasé tres temporadas allí, con un ascenso a Segunda B, y tengo buenos recuerdos. Ese equipo, como la Estrella, es importante y con jugadores de calidad porque allí acaban muchos descartes de Sevilla y Betis. Sabíamos que nos iban a poner la cosas complicadas pero estuvimos bien, salimos con ganas, pudimos abrir la lata rápido y tuvimos un partido ya por fin tranquilo. Dejamos la portería a cero y es importante, son cosas que nos tienen que ir dando, como he dicho antes, confianza y fe. Tenemos que creer que estamos capacitados para competir en esta categoría.

-Sin tregua, el Ceuta...

-Después de lo mal que lo hemos pasado queremos ir poquito a poco, pero el objetivo es nueve de nueve. Hemos levantado cabeza y ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, no podemos lanzar las campanas al vuelo. El Ceuta es un buen equipo y nos creará problemas pero podemos ganar con el apoyo de los nuestros. La afición necesitaba esta alegría y tanto el triunfo de Lebrija como el logrado ante el Alcalá van para ella, que lo estaba pasando mal.