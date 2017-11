"Se equivoca el que piense que nos van a dar facilidades, será difícil"

-El Xerez CD visita al colista, el Castilleja ¿Qué rival espera?

-Es un equipo más de la categoría, aunque vaya ahora mismo en esa posición yo lo he visto y a mí no me desagrada. Allí en su casa es complicado, el último partido contra el Algeciras consiguió empatar un 0-2 y perdió porque le pitaron dos penaltis. Es un buen equipo, allí todo el mundo cree que va a ser fácil pero va a ser bastante difícil. Si queremos sacar algo positivo, tendremos que dar lo mejor de nosotros.

-En esta categoría nadie regala nada...

-Es un equipo que tiene muchísima intensidad y que no va a dar su brazo a torcer además de que al campo asiste mucho público y querrán dar una alegría a sus aficionados, va a ser un partido fuerte, competido y bastante bonito. Desde luego, no espero ninguna facilidad por parte del Castilleja.

-Por tanto, el mensaje a los futbolistas para el partido de hoy es que nada de confianzas...

-Hay que recordar que hace cinco semanas nosotros íbamos metidos ahí abajo y sin embargo nosotros pensábamos que podíamos salir de ahí y lo mismo pueden estar pensando ellos ahora. Se equivoca el que piense que este equipo nos va a dar alguna facilidad o que el partido con el Castilleja va a ser fácil, al contrario: va a ser quizá de los partidos más difíciles que tengamos en estos momentos.