La estrategia, peligro del Viso

La estrategia es una de las mejores armas del UP Viso, rival del Xerez Deportivo el domingo, a partir de las doce de la mañana, en el San Sebastián. El cuadro azulino tendrá que estar muy atento a este tipo de acciones si quiere sacar el encuentro adelante. Eusebio Navarro, técnico del equipo visueño, es un enamorado de esa faceta del juego, la domina y su equipo la explota a la perfección. Su mayor preocupación es encontrar la fórmula para frenar a un Pedro Carrión al que considera uno de los mejores jugadores de la categoría y que en La Juventud anotó los dos tantos que dieron la victoria a los de Vicente Vargas por 2-1.

El combinado sevillano lleva más de diez tantos anotados en acciones a balón parado en su terreno de juego, de dimensiones algo más reducidas de lo habitual y de césped artificial. Alberto Vega y Lichi son los encargados de poner en jaque a todas las defensas rivales. Los azulinos, que sufren bastante en ese aspecto, no se pueden despistar.

Es el rival más difícil que nos resta, tiene calidad y genera opciones aunque no se las des"De Pedro Carrión sólo puedo hablar maravillas, su poder goleador es tremendo, le tememos muchísimo"

Navarro explica que "la estrategia gana bastantes puntos y la intentamos trabajar lo mejor posible, siempre es importante sacar rendimiento a todas las acciones a balón parado. No llevo la cuenta exacta pero sí que es cierto que logramos un porcentaje alto de goles a balón parado".

El UP Viso tiene la salvación a tiro de piedra y la cita frente al Xerez CD la están preparando "con la idea de sumar los tres puntos porque cada vez estamos más cerca de cerrar el objetivo de la permanencia pero todavía no hay nada hecho. Va a ser muy muy difícil pero vamos a intentar conseguirlos para salvarnos de forma matemática. Sabemos que es el rival más duro de todos los nos quedan por enfrentarnos, aunque también nos queda la Estrella. La permanencia está ahí, hay muchos equipos por detrás pero en el fútbol pasan cosas raras y no queremos sorpresas. Con los puntos y las posibilidades soy de los que piensan que hasta que las matemáticas no lo digan no estará rematada la faena".

El combinado visueño es muy respetado como local. Eusebio desvela que "el objetivo es sacar a relucir las máximas cualidades a los futbolistas que tenemos, a las características de nuestro campo y, lógicamente, siempre intentamos ser fuertes en casa. De todos modos, desde que yo cogí al equipo también hemos tenido algunos tropiezos aquí. Perdimos con el Pozoblanco, con la Roteña y luego también hemos cedido algunos empates que no debimos ceder pero desde el partido de la Roteña, que fue el dos de enero, no hemos vuelto a ceder los tres puntos y hemos jugado siete partidos como local. Sabemos que la motivación que trae ese equipo, con los jugadores que tiene, con mucha calidad y experiencia, lo vamos a tener complicado. Aún así, en esta categoría se están dando resultados muy raros y vamos a intentar que no se cumplan los pronósticos que, evidentemente porque no cabe otra, dan como favorito al equipo que lucha por el ascenso no al que lucha por no descender. Considero que la ilusión y la motivación en este caso es pareja, ellos la tienen porque se han colocado terceros y están ahí y nosotros porque estamos muy cerca de la permanencia".

Al Deportivo se lo espera en el Municipal de San Sebastián "como lo que es, un buen conjunto, muy motivado. Cuando jugamos en La Juventud me pareció un equipo con mucho gol, con mucha experiencia, al que no le puedes dar concesiones porque te la hacen y el problema no es que no se las des, como intentamos allí, es que son tan buenos y tienen tanta calidad que se las fabrican solos. Será un partido de mucha concentración, tendremos que intentar que no saquen a relucir sus armas, algo muy complicado. Intentaremos que no se vean las cualidades del contrario y sí que se vean las que nos llevan a nosotros a tener éxito en nuestro campo".

Uno de los jugadores más destacados del XCD es Pedro Carrión. El preparador del cuadro hispalense le conoce "desde hace tiempo. Yo me llevé cuatro temporadas consecutivas en el Mairena en Tercera y disputamos dos liguillas de acenso. Opté por tomarme un año de descanso pero me llamaron de la Federación Andaluza para dirigir a la selección sénior y nos llevamos a Pedro Carrión, que entonces estaba en el San Fernando. De él sólo puedo hablar maravillas, ya era entonces veterano, ahora lo es más y ahí sigue dando muestras de su calidad y de su poder goleador, que es lo que paga caro en todas las categorías. Le tememos muchísimo. Le conozco a la perfección, su capacidad para fabricar goles es tremenda. Le comenté a mis jugadores antes de aquel encuentro todo lo que les podía comentar sobre Pedro pero en La Juventud nos hicieron dos goles y los dos goles nos los hizo él, es decisivo".