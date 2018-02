Mucho que ganar, mucho que perder

Sea como fuere, el nuevo entrenador del Xerez CD quiere ser optimista en este cruce del Estrecho -si el viento no lo impide- y apunta que "aunque tenemos muchas bajas, estoy convencido de que vamos a sacar un equipo competitivo y vamos a luchar hasta el final. En unas circunstancias complicadas, sí, pero en el fútbol son once contra once y tenemos que hacernos fuertes, tenemos que darle la vuelta a la situación y utilizar todos los problemas que estamos teniendo para hacernos más fuertes y más competitivos".

El Ceuta, el mejor en casa, lleva 11 jornadas sin caer

El Ceuta recupera para el partido de esta tarde contra el Xerez CD a Segura, Chakir y Zafra, que fueron baja en Lebrija por sanción. Juan Ramón, técnico caballa, tiene a toda la plantilla disponible, ha citado a todos sus futbolistas y no se fía del Deportivo: "Es un buen equipo, quizás con una plantilla corta, pero tienen entrenaror nuevo y nos van a poner las cosas difíciles. Hay que salir 'a muerte' y a por todas". De cara al partido, avanza que "habrá algún cambio con respecto al once de Lebrija, pero tampoco serán muchas modificaciones porque no queremos mandar un mensaje erróneo a la plantilla y a la gente. Será un partido para estar al máximo desde el minuto uno al noventa". El Ceuta, que acumula 11 partidos sin perder -no cae desde finales de noviembre del pasado año- con seis victorias y cinco empates, es el mejor equipo del grupo como local: en el Murube ha sumado 10 victorias, tres empates y solo una derrota, con 21 goles a favor y apenas 7 en contra.