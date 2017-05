"Para ganar, sacrificio, intensidad y entrega, ya no nos queda otra"

-¿cómo ha llevado la semana de entrenamientos su equipo tras el importante triunfo en El Viso la pasada jornada?

-Fenomenal. La calidad de los entrenamientos ha sido impresionante. Los jugadores han trabajado con mucha intensidad, con muchas ganas todos los conceptos. Hemos trabajado muy fuerte tácticamente el partido y estoy contento con su respuesta, espero que el domingo sean capaces de ofrecer en el campo lo mismo que hemos trabajado durante estos días.

-¿Qué tipo de partido espera ante la Roteña, un equipo que se juega el descenso y que presenta buenos números como visitante?

-Durísimo. Es un equipo que presenta unos números raros, en casa baja y fuera rinde muy bien pero si analizamos la plantilla es lógico, es muy buena. A lo largo de la temporada han tenido problemas con las lesiones de algunos jugadores importantes y eso les ha afectado. El accidente de tráfico que sufrieron en verano Vicente y Pepe Reales fue importante, tardaron tiempo en volver y lo acusaron. Luego, han recuperado a Álex Expósito y a José Carlos y los dos les aporta muchísimo. No es normal que un equipo que esté en zona de descenso haya sido capaz de ganar seis partidos fuera de casa, incluso uno más que nosotros, y haya arrancado dos empates. Espero un rival bastante difícil y a eso hay que sumarle que vendrán a por todas porque se están jugando bajar. A la hora que está fijado nuestro partido sabrán los resultados que se den por la mañana y puede que ya estén hasta descendidos si pierden y se dan una serie de combinaciones posibles. Insisto, será un partido duro y complicado para los dos equipos.

-¿Dónde pueden estar las claves para ganar?

-Nuestras señas de identidad son intensidad, sacrificio y entrega y no nos queda otra que mantenerlas para sumar los tres puntos. Nosotros no somos nada si no le metemos intensidad al partido. Sabemos que tenemos que meterle intensidad a todas las acciones, que tenemos que dar no el 100, el 120%. Sabemos lo que nos jugamos y si me tengo que basar en el trabajo que han realizado los futbolistas a lo largo de la semana tengo que estar contento y ser muy optimista. Nosotros vamos a ir a por todas, daremos todo lo que tenemos y un poquito más.

-Faltan cuatro jornadas y la igualdad es máxima en la parte alta de la clasificación, ¿el ascenso está más cerca o más lejos que el pasado domingo?

-Para tener opciones hay que ganarlo todo y es que hasta ganándolo todo nos podemos quedar fuera. No se puede fallar, el margen te lo pueden dar los rivales si no sacan adelante sus compromisos. El equipo que pierda uno de estos partidos va a perder un 50 o un 60% de opciones de estar en Tercera División. Ahora mismo, estamos tres equipos empatados a puntos y tenemos al Puente Genil a dos, eso es un partido. Hay que intentar ganar todo lo que resta para conservar todas las opciones intactas hasta el final.