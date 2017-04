"Hay que ganarlo todo para subir"

"Llevo más de un mes sin jugar y tengo un montón de ganas de volver. Se pasa muy mal en la grada y el equipo se está jugando mucho". Son palabras de José Vega, extremo zurdo del Xerez Deportivo que se ha perdido los últimos cuatro partidos -se tuvo que retirar lesionado en el Pérez Ureba de Conil al inicio de la segunda parte con problemas en el gemelo- y que reaparecerá el domingo en El Viso .

Vega resalta que "estas semanas se me han hecho eternas y encima, aunque me vino bien para la lesión, tuvimos el parón de Semana Santa. Estoy entrenando con normalidad y no tengo ya molestias pero el gemelo me ha dado la lata más de lo esperado".

Bajo su punto de vista, el partido frente al UP Viso "es el más complicado que nos queda a priori porque ellos compiten muy bien en su campo pero eso nunca se sabe, los partidos los cambia cualquier detalle. Lo que sí tengo claro es que no podemos fallar. Quedan cinco partidos y lo tentemos ganar todo para poder subir. Hay que evitar a toda costa un empate a puntos con el Ciudad de Lucena porque nos tiene ganada la diferencia de goles".

Por otro lado, apuntar que el Comité de Competición de la Federación Andaluza no ha admitido las alegaciones presentadas por el XCD para evitar la sanción de su delantero Carlos Álvarez, expulsado el pasado domingo frente al Pinzón en La Juventud cuando ya había sido sustituido y se encontraba en el banquillo. Ha sido castigado con un encuentro por menosprecio al árbitro y se pierde la cita del domingo ante el UP Viso en el Municipal de San Sebastián, a partir de las doce de la mañana.

Sánchez Avellano, árbitro cordobés del compromiso del domingo , reflejó en el acta que le expulsa por decirle a uno de sus asistentes "siéntate ya, George Clooney".

Competición detalla sobre las alegaciones del Xerez CD: "Visto el escrito de alegaciones remitido por el Xerez Club Deportivo en el que solicita la anulación a efectos disciplinarios de la tarjeta roja mostrada a su jugador Carlos Álvarez de Lara Navarrete, éste Comité Territorial de Competición acuerda: desestimar dichas alegaciones, ya que las mismas sólo se limitan a dar una versión particular de los hechos, sin aportar prueba alguna que desvirtúe el contenido del acta arbitral, que goza de presunción de veracidad, (Art. 84.2 del Código de Justicia Deportiva de la RFAF). No accediendo por tanto a lo solicitado por el club recurrente".

Vicente Vargas, técnico azulino, tendrá de este modo que volver a realizar cambios en un once que también podría presentar otras variantes de cara al importante encuentro frente a los pupilos de Eusebio Navarro. El rival y las reducidas dimensiones del campo pueden conducir al preparador jerezano a variar su habitual sistema de juego.