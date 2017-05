"Aún no se ha hecho nada"

Vicente Vargas llegó a la sala de prensa del campo de La Juventud con cara de no estar a un pasito del ascenso de categoría. Quizá porque tiene muchos tiros dados y que ha visto de todo en el fútbol: "Está complicado todavía. No hemos conseguido nada, estamos segundos pero hay tres equipos para dos puestos y va a ser difícil conseguir el punto allí. No me cabe la menor duda de que el Lora va a salir a por todas y va a ser un partido bastante bastante difícil, de nervios, sabiendo que tienes que puntuar mientras que ellos ya no se juegan nada. Será un partido a cara de perro. Ahora estamos muy contentos pero el domingo que viene no sabemos cómo vamos a estar. No creo que el Lora nos vaya a dar facilidades, vamos a sufrir todavía muchísimo. Por lo tanto, aquí no se ha hecho nada y hay que seguir trabajando. "

El técnico azulino elogió, una semana más, a su plantilla: "Era un partido bastante difícil porque el Chiclana tiene gente experta, con un gran entrenador que sabe a qué juega. Ha sido un partido muy físico y la respuesta de mis jugadores ha sido magnífica. A estos chavales, se consiga lo que se consiga, es para ponerlos en un pedestal porque se están comportando como auténticos profesionales e incluso hay profesionales que no se comportarían como estos jugadores". Para Vargas, tiene claro cuál es la clave de la gran temporada del Xerez CD: "Si los jugadores quieren, todo funciona; si los jugadores no quieren, no funciona nada. El vestuario es fuerte, son todos amigos y los entrenadores sólo ponemos nuestro granito de arena. La clave son ellos, el premio es para ellos. Esta plantilla se merece todos los elogios".

El campo de La Juventud registró, de largo, la mejor entrada de la temporada y la afición llevó en volandas al equipo y apoyó en los momentos difíciles, que también los hubo. Para Vargas, "era inimaginable que hubiera tanta gente después de los problemas que hemos tenido. La Tribuna estaba llena y esto era impensable hace dos años. Hemos visto caras que hacía muchísimo tiempo que no venían por aquí y estamos muy contentos por la respuesta de la afición". El técnico cree incluso en la posibilidad de recuperar parte de esa masa social perdida hace cuatro años: "Si volvemos a categoría nacional, el Xerez va a tener el apoyo de muchísima gente; hoy -ayer para el lector- se ha demostrado. Lo hemos visto, el día estaba desapacible, mucho viento, este campo no invita a que la gente venga pero la respuesta ha sido maravillosa y estamos muy contentos. La afición nos ha ayudado mucho".

Vargas también pide que ese mismo ambiente se pueda ver en Lora en la última jornada, donde el Xerez CD se jugará el ascenso: "Vamos a tratar que venga bastante gente a Lora y desde mañana nos ponemos a trabajar. El apoyo de una afición siempre es importante y si a Lora viajan 400 o 500 personas parecerá que jugamos en casa. Así que invito a la gente a que nos acompañe".