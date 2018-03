"No merecimos ni perder ni las críticas de los aficionados"

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, aseguró que el gol del empate del Sevilla C fue en claro fuera de juego a la hora de analizar una dolorosa derrota, segunda consecutiva de los azulinos: "Empezamos bastante bien, conseguimos hacer gol y a partir de ahí alguna ocasión al contraataque pero sufriendo porque ellos tienen muy buen equipo y han tenido dos ocasiones claras que no han conseguido materializar. Nosotros hemos tenido dos, hicimos una. Llega el gol de ellos, creo que es fuera de juego claro, muy claro, los árbitros otra vez no nos han ayudado, sobre todo el linier de los banquillos, que estaba más pendiente de nuestro banquillo que de pitar, y el árbitro luego, faltita a faltita en el segundo tiempo, nos ha machacado, la verdad. No ha tenido el mismo rasero".

"Cuando más teníamos controlado el partido -añadía el Pirata- ellos tuvieron una ocasión clara al poste pero aún así estábamos defendiendo bien y solo nos faltaba un poquito de mordiente en ataque. Ahí llegó la ocasión de Pedro, que hubiese sido la puntilla, no materializamos y ya se ha visto, la acción del segundo gol es una acción de mala suerte total, un tiro que se convierte en un centro y que aparece ahí una cabeza y hacen el 2-1. En el minuto que es se te queda esta cara que tengo yo ahora despuérs de haber competido como lo hemos hecho y no tener la recompensa de ningún punto".

Creo que el gol del empate es fuera de juego claro, muy claro, los árbitros otra vez no nos han ayudado"El 2-1 en el minuto que es se te queda esta cara que tengo yo ahora después de competir y no tener recompensa"El equipo ha dado la cara, dentro de los recursos que tenemos creo que ha dado el nivel que podemos dar"

Para Juan Pedro, el empate hubiera sido un resultado más justo a tenor de lo que ofrecieron locales y visitantes en la Ciudad Deportiva: "Creo que sí, creo que el partido ha estado para empatar. Ellos han tenido sus ocasiones, nosotros también, quizás ellos han tenido más posesión de balón, han llevado más la iniciativa pero evidentemente están adaptados a su campo, un campo grande, tienen jugadores jóvenes con mucha preparación y con mucho futuro por delante y nosotros la idea era esa, intentar que no nos hicieran mucho daño y yo creo que lo hemos conseguido, porque las ocasiones han sido parecidas por ambos equipos, la verdad es que yo entiendo que lo más justo hubiese sido un empate".

El entrenador xerecista arengó a sus futbolistas nada más acabar el partido y en el vestuario les dijo "que la cabeza arriba, cabeza bien alta que esta es la cara que tenemos que dar todos los domingos, no la misma que se dio en Alcalá o contra el Castilleja, y que este es el camino para conseguir el objetivo, que nos quedan seis finales y que hay que sacar fuerzas de flaqueza para seguir en la lucha y trabajando como estamos trabajando".

Al final del partido, aficionados xerecistas recriminaron la derrota a los futbolistas del Deportivo y Juan Pedro tiene claro que en estos momentos el equipo necesita sumar, no restar, y más ayuda que nunca: "No he visto nada pero evidentemente el aficionado es libre de opinar pero nosotros queremos gente que nos empujen y nos ayuden, creo que cualquier persona que haya visto el partido habrá visto claramente que no hemos merecido ni perder ni las críticas de la afición, el equipo ha dado la cara, ha luchado todo el tiempo y dentro de los recursos que tenemos creo que ha dado el nivel que podemos dar ante un gran equipo. Entonces, si ha habido protestas de la afición, las respeto pero no las comparto. Nosotros, si estamos ahora mismo en la situación en la que estamos, necesitamos gente que sume y que anime y en los momentos difíciles es cuando más falta hace ese apoyo y esa ayuda. Si en los momentos difíciles nos van a tirar piedras a nuestro propio tejado, más difícil va a ser salir de donde estamos".

Después de dos derrotas seguidas llega el parón de Semana Santa, que al menos servirá al Deportivo para que los lesionados se recuperen: "Lo suyo hubiese sido haber puntuado aquí, que era lo que buscamos, haber conseguido al menos el punto ese e irte a una semana sin competición un poquito más traquilos. Ahora a esperar los resultados de los contrarios, incertidumbre, pero el parón estaba ahí planificado desde el principio y a nosotros nos puede venir bien sobre todo para recuperar a la gente lesionada como son José Vega o Gonzalo y para recargar pilas, olvidarnos de los resultados y pensar ya en el Arcos".