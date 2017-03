"El mérito que tienen los chavales es tremendo"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, estaba lógicamente satisfecho por la victoria en "un partido extraño porque el equipo ha estado bien, con las condiciones que había de viento y lluvia, un campo en un muy buen estado pero muy rápido, muy resbaladizo, y un equipo enfrente bastante bueno. El primer tiempo nos teníamos que haber ido dos o tres cero: el gol (de Pedro Carrión) ha sido válido totalmente, nos lo han reconocido pero no quiero decir quién, nos teníamos que haber metido al descanso ganando, y el segundo tiempo la verdad es 1que los primeros quince o veinte minutos han sido muy costosos, mucha gente en el centro del campo, ellos estaban defendiendo su resultado y en un saque de esquina han tenido la fortuna de meterla dentro".

"A partir de ahí -añadía Vargas-, a contracorriente. A pesar de eso el equipo ha llegado muy bien por banda, ha hecho muy buenas cosas pero incluso hemos fallado goles debajo de los palos, que son inexplicables. Ya dije y hago un punto de inflexión porque hay que reconocérselo, nos tenemos que acordar que hace tres o cuatro jornadas Albertito salió al final de un partido y mucha gente pensaba que en aquel momento no servía para nada y mira, ahora ha servido, ha sido el revulsivo: ha estado fenomenal, nos ha metido el gol del gane, ha participado en el primer gol. Muy muy contento de lo que ha aportado y muy feliz".

Con el 0-1, el partido se puso cuesta arriba: "Ellos aprovechan su oportunidad en la única jugada en la que han rematado a portería, ha tenido también dos o tres contras que no han llegado a nada, lo que ha hecho David Zamora en todo el partido ha sido en un corner y un uno contra uno que también la ha sacado. El resto creo que ha sido un dominio nuestro, infructuoso, porque no hemos conseguido meter gol pero hemos seguido hasta el final".

Y con O-1, más oportunidades al limbo, alguna bajo palos: "No se piensa que está perdido puesto que hemos seguido haciendo variantes de ataque, hemos hecho otras cosas que sí han salido bien, otras veces no; pero el equipo nunca ha dado por perdido el partido, lo hemos visto todo, que ha sido trabajar, trabajar, y los goles han llegado".

Pintaban bastos, porque con los resultados de la mañana, no ganar hubiera sido decir adiós: "si no quedarte fuera, sí es verdad que hubiera sido perder muchas ilusiones, porque pierdes, el segundo se hubiera ido a nueve puntos, el tercero a cinco... Hubiera sido un palo muy grande después de la temporada que está haciendo este equipo, el mérito que tienen los chavales es tremendo. Hubiera sido un palo no ganar, ya avisé que el San José es un buen equipo y lo hemos visto".

El Xerez CD dejó claro que no pierde la fe: "Eso lo hemos demostrado a lo largo de toda la campaña: es un equipo que trabaja de principio a fin, que nunca da por perdido nada, en Conil también la tuvimos en el descuento, para haber empatado y para haber ganado no se consiguió y se esta vez sí. Dicen que la Liga es el torneo de la regularidad, está claro que te da y te quita, si los equipos trabajan desde el primer momento y hasta el último partido con fe, con ganas y con ilusión, se da esto".