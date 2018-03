"Tenemos muchas posibilidades de ganar si atrás no concedemos"

-ganar al Castilleja sería fundamental para acercarse a la permanencia...

-Sería un paso muy importante al igual que haber ganado en Utrera pero quedan muchos partidos por delante y tenemos que salir cada domingo a intentar competir igual que se hizo con el Utrera, con el Atlético Onubense, igual que se hizo en Ceuta, y dar esa cara, no la que se dio contra el Alcalá. Somos un equipo que dentro de la categoría y de la igualdad que hay, como bajes un poquito los brazos te pegan fuerte en el pecho y te lo hunden. Entonces, tenemos que seguir creciendo como equipo, dando el nivel y sobre todo recuperando las sensaciones de algunos jugadores individualmente que pueden dar un poco más.

-El rival es el colista y el empate le sirve de poco. ¿Espera un Castilleja que salga al ataque?

-No sabemos cómo lo planteará el Castilleja aquí en Guadalcacín, sí sabemos que de los dos únicos partidos que ha ganado fuera de casa uno fue contra el Guadalcacín. Es un equipo competitivo, los campos pequeños igualan las fuerzas y viene sin nada que perder, juega fuera de casa y me imagino que para ellos todo lo que sea puntuar será importante. Al igual que nosotros estamos mimando mucho el gol-average ellos igual, consiguieron ganarnos en la primera vuelta 2-1, un empate para ellos sería un resultado positivo y nosotros lo que vamos a intentar es hacer nuestro partido, ir a ganar desde el principio, que no se sientan cómodos, imponer nuestro juego.

-Por todo esto, ¿Es un partido de más de tres puntos?

-Claro, hemos conseguido no perder el gol-average con el Alcalá, hemos conseguido tenerlo a favor con el Utrera y otro de los rivales directos que tenemos es con el Castilleja, al igual que Los Barrios y el Guadalcacín, que tenemos que enfrentarnos a ellos, es importante romper ese 2-1 que encajamos allí, intentar ganar por más de dos goles e independientemente de esto luego la lectura del partido nos dirá una cosa o la otra. Si el partido se nos tuerce y ganamos por un gol o empatamos a lo mejor el punto ese se da por bueno, siempre depende de las lecturas y de las circunstancias que marquen el partido. Pero insisto: si nosotros estamos bien, concentrados, y sobre todo atrás, defensivamente, no concedemos, entonces tenemos muchas posibilidades de ganar porque arriba tenemos pegada, tenemos gol, quizá la carencia sea en defensa.

-Juanma Marchante ha vuelto a entrenar y está en la lista...

-Dentro de las sanciones y lesiones, es importante tener el máximo de jugadores disponibles, siempre cuando tienes una plantilla como por ejemplo en Utrera llevas quince jugadores y un juvenil porque hacía falta un defensa y no se fomenta la competitividad dentro del grupo, al final aparece el acomodamiento de forma inconsciente y eso es perjudicial. Entonces, para nosotros es importante tener al máximo de jugadores disponible para que se aprieten entre ellos y sacar una convocatoria de máximas garantía y un once igual.