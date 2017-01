Ismael: "Tenemos opciones, en un derbi no hay favoritos"

El Xerez Deportivo comenzó a preparar ayer el encuentro del domingo en Chapín, a partir de las cinco de la tarde, ante el Xerez DFC a las nueve de la noche en La Granja. Con la autoestima por las nubes después del triunfo ante el Cádiz B en La Barca, ni el frío polar hizo mella en los azulinos.

Vicente Vargas, técnico xerecista, está muy pendiente de la evolución tanto de Israel como de Juanito Benítez. Los dos son serias dudas y tienen complicado llegar al domingo pero ninguno de los dos arroja la toalla y están apretando el acelerador. El centrocampista se lesionó en Chiclana en el último partido del año el pasado 22 de diciembre, se resintió de sus molestias en el gemelo el 2 de enero y desde entonces está renqueante. El domingo se probó en La Barca pero sintió molestias y no pudo entrar en la convocatoria.

Les vi el día del Pozoblanco y tienen una buena plantilla, no dan facilidades y el partido será intenso"

Israel, que es uno de los capitanes azulinos, está en manos de los fisios, el martes se trató en la Clínica Beiman, ayer se ejercitó en el gimnasio y hoy intentará trabajar con el grupo. A partir de ahí, comenzará su particular cuenta atrás para poder llegar al derbi ante el Xerez DFC.

El caso de Juanito Benítez también es complejo. El delantero se produjo en el Andrés Chacón una elongación en el sóleo, también quiere llegar pero, por el momento, no puede forzar y hasta mañana no sabrá si tiene opciones reales o no de estar disponible.

El técnico azulino tiene asumido que es complicado contar con los dos futbolistas, dos pilares importantes en el equipo, uno por su trabajo en la medular y el otro en el plano ofensivo (es el segundo anotador del Deportivo), y no arriesgará atendiendo al calendario que le resta al Xerez CD a partir de ahora. Su siguiente cita como local será ante el Ciudad de Lucena y luego tendrá que visitar al San Juan.

Israel explica sobre su estado que "estoy mejor pero se me está haciendo muy largo el tiempo de recuperación. Llevo casi un mes con problemas y eso te afecta. Ver cómo tus compañeros entrenan y compiten y tú estar al margen es duro. Tengo complicado llegar pero lo voy a intentar. Tengo ya muchas ganas de tocar balón, así que a ver si tengo suerte y puedo estar. En estos momentos, me siento casi como un extraño. El día que pueda volver a jugar no me lo voy ni a creer. De todos modos, también tengo que ser realista, no puedo forzar ni volverme loco porque otra recaída sería mucho más grave. El año pasado recuerdo que tuve una lesión muy parecida y estuve casi dos meses sin poder jugar".

Y si sus sensaciones a nivel personal no son del todo positivas de cara al derbi, a nivel de equipo sí que se muestra optimista. "En un partido de este tipo puede suceder de todo, se puede dar cualquier resultado. Hay que analizar las cosas tranquilamente. Ellos juegan en casa y tienen la obligación de ascender a Tercera, ese es el objetivo que tienen marcador, así que tienen también la necesidad de ganar por la situación en la tabla. Nosotros, después de un inicio de temporada irregular, en el que perdimos tres partidos seguidos, hemos ido a más, ahora mismo somos terceros y creo que el equipo está capacitado para todo. Como he comentado antes, en un derbi puede pasar de todo, no hay favoritos pero tenemos opciones".

Y es que el centrocampista azulino destaca que "la victoria de la pasada semana ante el Cádiz B nos ha dado mucha moral, ha venido a confirmarnos que estamos haciendo las cosas bien y que con trabajo y sacrificio podemos conseguir muchas cosas. El año pasado por estas fechas nos sucedió algo parecido, le ganamos al Cádiz B en La Juventud, entramos en una buena dinámica y ya estuvimos hasta el final en puestos de ascenso. Ojalá este año se repita, aunque es mucho más difícil".

Israel asegura que el partido ante el Xerez DFC será "difícil e intenso. Les vi jugar el día del Pozoblanco en Chapín y no dan facilidades, están bien atrás y tienen jugadores de calidad que resuelven. Tienen una buena plantilla y por eso están ahí arriba".

Lo que también tiene claro el xerecista es que "es un partido más, en el que hay en juego tres puntos, importantes, pero tres puntos. Todos nos tenemos que respetar dentro y fuera del campo".

La afición del Deportivo ha decidido no acudir al partido por el precio de las entradas. El centrocampista matiza: "A mí también me parecen los precios algo elevados pero cada uno en su casa hace lo que cree más conveniente y en ese sentido no se puede hacer nada. Ellos han decidido no acudir al partido y respetamos su decisión, a ver si logramos un buen resultado y se lo podemos dedicar. Están volcados con nosotros durante toda la temporada y se agradece mucho ese respaldo, se nota muchísimo en todos los campos".