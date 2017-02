De tal palo, tal astilla

EL Xerez CD recibía este fin de semana en el dejado estadio de La Juventud al Salerm Cosmetics San Fermín, que es el sobrenombre que lleva ahora el Puente Genil FC, y para dicho choque el técnico xerecista Vicente Vargas, ante las numerosas bajas que tenía en su plantilla por sanciones y lesiones, tuvo que echar mano de dos futbolistas del equipo juvenil, Poyatos y Juan, quienes tuvieron la oportunidad de debutar con la primera plantilla azulina.Especialmente significativa y emotiva fue la entrada al césped de Poyatos, que nos llevó a recordar otros tiempos, pues este Poyatos es hijo de aquel mítico Antonio Poyatos, ese que logró el gol ante el Ceuta en la temporada de 1985/86 que significó el ascenso a Segunda División. Antonio Poyatos Medina debutó aquel año en el primer equipo, venía de jugar en el equipo de El Cuervo y después de vestir la camiseta azulina en 170 partidos de Liga -en los que marcó 17 goles- y en 16 encuentros de Copa -en los que anotó dos tantos más-, se marchó a jugar a Primera División, donde lo hizo con los equipos del Logroñés, Valencia y Sporting de Gijón. Cuando colgó las botas regresaría años después a la entidad azulina para formar parte junto con Miguel Ángel Rondán del equipo técnico que alcanzó el ascenso a Primera División. Su hijo Antonio Poyatos Dorado, que habitualmente juega en el equipo juvenil del Xerez CD, sustituyó en el minuto 71 de partido a Güiza y de sus botas salió el pase que significó el tanto de la victoria que materializó Carlitos Álvarez.No es este el único caso de un hijo de un exfutbolista del Xerez CD en la actual plantilla del Deportivo:así, tenemos a la familia Casares, el padre Francisco Javier Casares Peña jugó en la temporada 1990/91 con el equipo en Segunda División, figurando en seis partidos de Liga y uno de Copa del Rey, anotando un tanto en Liga. Su hijo David Casares Barrios cumple su tercera campaña con el Xerez CD, donde debutó en el estadio de La Juventud al sustituir a Daza con Jesús Mendoza como entrenador azulino.Pero no son estas dos las primeras dinastías que a lo largo de sus casi setenta años de vida hemos visto en el Xerez CD. Así, por ejemplo, uno de los primeros casos fue el de Araújo. En la temporada 1957/58 fichó el Pato Araújo, un delantero centro mítico para el Sevilla FCcon el que ganó una Liga. Juan Araújo Pino ya conocía Jerez, pues antes de jugar en el primer equipo sevillista lo hizo en el desaparecido Xerez FC cedido por el conjunto hispalense. La temporada que jugó en el conjunto azulino no fue buena, pues el equipo acabaría descendiendo a Tercera, pero el delantero fue el máximo goleador del equipo, logrando 16 tantos en 24 partidos. Su hijo Juan Felipe Araujo Correa llegó en el mercado invernal de la temporada 67/68, disputando once partidos de Liga y anotando dos tantos.En el mes de diciembre de la temporada 62/63 llegó al Xerez CD Fernando Rodríguez Gutiérrez Chicha, que marcó cuatro goles en los 17 partidos de Liga que disputó. Esa fue su única temporada como azulino y su hijo Carlos Rodríguez Peña Chicha tuvo mayor recorrido en el conjunto xerecista al figurar durante cinco temporadas en el primer equipo, desde la campaña de 1993/94 hasta la 97/98, participando en 167 partidos oficiales, en los que marcó cinco goles.En la temporada 93/94 firmó por el Xerez CD Chuchi Gómez Cos, quien estuvo dos temporadas en las que jugó 50 partidos oficiales y anotó 13 goles. Cuando dejó los terrenos de juego fue entrenador entre otros equipos del Racing de Santander y Deportivo Alavés. Su padre, conocido futbolísticamente como José Luis, apellidado Gómez Martín, también estuvo dos años en el cuadro azulino, en concreto en las campañas de 1963/64 y 64/65, participando en 36 partidos de Liga, anotando dos dianas. También el presidente de honor del Xerez CD, Rafael Verdú Fernández, tuvo a su hijo jugando en el Deportivo. Rafa llegó procedente del Real Madrid en la temporada 53/54 para pertenecer a la disciplina azulina durante siete temporadas, dividida en dos etapas, pues por medio estuvo en el Levante dos años. Rafa Verdú disputó 131 partidos de Liga, anotando diez goles, y posteriormente fue entrenador del Xerez CD y consejero. Su hijo Rafita, Rafael Verdú Beramendi, subió al primer equipo en la temporada de 1971/72, pero al finalizar la campaña fue traspasado al Real Madrid. Regresó en la campaña 73/74 en el último tramo de Liga para ayudar al equipo, que estaba cercano al descenso a Regional, y tras conseguir la permanencia continuó dos años más, hasta la 75/76, participando en un total de 116 partidos oficiales, haciendo diez goles. Siguiendo con la lista nos encontramos la familia Turón: Manuel Turón Lázaro formó parte del Xerez CDdesde la temporada 56/57 hasta la 59/60, siendo un destacado defensa en la que se alineó en 93 ocasiones en partidos de Liga. Su hijo Manuel Turón Franco sólo jugó con el primer equipo en la campaña de 1981/82, siendo alineado en dos ocasiones, la primera vez en partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva y la segunda en choque de Liga ante el Racing Portuense. Para terminar este artículo lo hacemos con los Zafra: Francisco Javier Zafra Niño, que tras pasar por el Betis y Hércules llegó al Xerez CDen la temporada 95/96 y junto a Mínguez fue el futbolista que más partidos disputó de la plantilla con un total de 34 encuentros en los que marcó seis goles. Su hijo Francisco Javier Zafra de los Santos debutó con el primer equipo en la campaña 2012/13 ante la UD Las Palmas, al sustituir a Marquitos, siendo esa su única participación con el primer plantel xerecista.

