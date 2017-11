Con un par de juveniles

Michael Jan Giovanini Chinchio, delantero italiano del juvenil, será la gran novedad en la convocatoria del Xerez CD para el partido de mañana en el Sánchez Portella de Torrecera ante el Atlético Espeleño, choque que el Deportivo encarará con catorce futbolistas del primer equipo y completará la convocatoria con dos juveniles, el portero José Ángel y el delantero Michael.

En efecto, para culminar una semana 'movida' que arrancaba con la resaca del 4-0 en el Antonio Barbadillo con la continuidad de Vicente Vargas en el banquillo pendiente de una reunión entre el nuevo grupo inversor, el Xerez CD aparca las cuestiones extradeportivas para encarar una nueva jornada con Vargas al frente y con lo justo para un nuevo envite liguero en el que se antoja imprescindible la victoria para sumar, además de los tres puntos, tranquilidad en el entorno.

Vargas estuvo el jueves en Almendralejo con López Ramos y Manolo Ruiz, del Extremadura

Y para complicar un poco más el trabajo de Vargas, al entrenador azulino se le han acumulado, de golpe, hasta seis bajas, ausencias que se unen a las de los franceses, todavía con ficha pero desde hace tres semanas en el filial del Extremadura. El técnico jerezano confía en poder contar con Alberto para así tener disponibles a catorce jugadores del primer equipo y "completar la convocatoria con los juveniles José Ángel y Michael", delantero centro italiano del juvenil porque "ya no hay más, llevamos lo que tenemos".

Desde hace un par se semanas se anuncian refuerzos procedentes del Extremadura pero no acaban de llegar. Vicente Vargas explicaba que el jueves "estuve en Almendralejo, entrevistándome con el entrenador del primer equipo (Manolo Ruiz) y con el director deportivo (Dani Lopez Ramos), me habían indicado que fuera allí a ver, estuve viendo y les transmití las necesidades de este equipo. No sé si se arreglará algo en estas semanas o no pero la realidad vuelvo a decir la que es: tenemos catorce jugadores simplemente y dos juveniles en la convocatoria. Y no es por nada más que simplemente porque hay lesiones, el cambio de escenario de entrenamiento es muy complicado, han llegado las lesiones, han llegado las sanciones y lógicamente en una plantilla que ya estaba sin los franceses, porque la empresa que los trajo se los ha llevado, estamos hablando que tenemos una plantilla muy corta y si coincide como esta semana que hay tres sancionados a la vez la verdad es que lo pasamos mal. Nuestra situación es un poco atípica, un poco difícil, yo tampoco debo hablar más de este tema, solo de lo deportivo. Hablo de lo deportivo, que tenemos muchas necesidades pero no es de ahora, es desde que empezó la campaña, y estamos esperando a ver si estas necesidades se pueden solucionar o no en estos días. El equipo, que es de lo que yo hablo, necesita refuerzos y en esas estamos".

Vargas tiene claro que al Deportivo le conviene reforzar "ciertos puestos, es lo que se les ha pedido. Puestos que yo creo que son deficitarios y en eso estamos trabajando. Necesitamos jugadores de centro de campo, algún delantero y algún jugador de banda, eso de entrada".