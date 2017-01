Vargas: "Es un partido más y tenemos que vivirlo con naturalidad"

La cuenta atrás para el derbi de mañana en Chapín entre Xerez Deportivo FC y Xerez CD ya ha comenzado y ambos equipos ultiman los detalles para intentar quedarse con los tres puntos. Vicente Vargas, entrenador del Deportivo, aseguró ayer, en su habitual rueda de prensa semana en las instalaciones de Indoor Jerez, que espera que los aficionados puedan disfrutar de un buen choque, cree que jugar en Chapín debe ser una motivación para cualquier futbolista y estima que tanto su plantel como el rival, al que considera "uno de los tres o cuatro mejores equipos de la categoría" tienen nivel más que suficiente para hacer ofrecer espectáculo. Al igual que Juan Antonio, al que también elogió por su trayectoria en los banquillos, opina que es un partido más y que no hay un claro favorito por la igualdad existente entre en estos momentos.

Tras el triunfo por 1-0 frente al Cádiz B el pasado domingo en La Barca, la semana ha sido, según el preparador jerezano, "buena, el equipo ha trabajado fenomenal, lo peor ha sido entrenar demasiado tarde, hay que agradecer a los futbolistas el esfuerzo porque es duro entrenar a las nueve de la noche y acabar a las once con tanto frío. Nos hubiese gustado entrenar en un campo de césped natural y más temprano para poder trabajar el plano táctico, con el frío íbamos a dejar congelados a los jugadores, pero no ha podido ser. Con lo que hay, hemos hecho lo que hemos podido para preparar este partido".

He transmitido a los futbolistas que disfruten del encuentro, jugar en Chapín es un premio y llegamos con moral"

Para Vargas, la cita de mañana es "un partido más, con tres puntos en juego importantes pero ya está, aunque entiendo que para la afición igual es un poco más especial, es diferente".

Al igual que hizo Juan Antonio con el Xerez CD, el técnico azulino también destacó el potencial del Xerez DFC. "No les voy a echar flores porque nos las hayan echado a nosotros. Tienen uno de los tres o cuatro mejores equipos de la categoría y del entrenador qué voy a decir, el nivel de Juan Antonio no lo vamos a descubrir, ojalá todos los técnicos que estamos en esta categoría hubiésemos llegados a donde él ha llegado".

Le preocupa el rival "por su potencial" pero lo que realmente le preocupa de cara a este compromiso es "mi equipo y lo digo siempre. Si somos capaces de llevar a cabo en el campo lo que hemos trabajado durante la semana, tendremos opciones de lograr nuestro objetivo. Pero eso le pasa a todos los entrenadores, todos nos conocemos y trabajamos para neutralizar al rival. De todos modos, es evidente que hay que analizar las virtudes del contrario para intentar hacerle daño y para que no pueda hacer lo que suele hacer".

El derbi, también igual que el preparador isleño, cree que será "igualado porque los dos equipos estamos arriba y los dos buscamos lo mismo, subir", añade que "este partido hay que vivirlo con naturalidad tanto dentro como fuera del campo" y subraya: "Espero que se vea un buen partido, jugar en Chapín es un premio para el futbolista, es un lujo. Aún así, los jugadores se conocen perfectamente y no sé si ese conocimiento les va a permitir hacer a cada uno su trabajo. Imagino que sí, los dos intentamos y queremos jugar al fútbol. Se debe ver un buen partido otra cosa será luego cómo se desarrolle".

Por último, subraya: "Lo que también he transmitido a mis jugadores es que estén concentrados, el partido no se gana en el minuto uno y no gana siempre el que marca antes, puede pasar de todo. Los futbolistas tienen que disfrutar este partido, tienen que disfrutar del momento, llegamos terceros y bien de moral. Hay que olvidarse de problemas y de conductas antideportivas, todos los jugadores son amigos, el 80 o el 90% se conocen desde pequeños, han jugado en categorías inferiores juntos y hasta salen a tomar algo juntos. Esto es un partido de fútbol entre dos buenos equipos y punto. Se llegan a unas discusiones absurdas que no merecen la pena, todo debe quedar reducido al plano deportivo".

indoor jerez, con el xcd. Indoor Jerez y el Xerez Club Deportivo formalizaron ayer un nuevo acuerdo de colaboración, por el que se amplía el cerrado al principio de temporada. A partir de ahora, el logo del centro de ocio familiar aparecerá en las calzonas del primer equipo azulino.