"La pegada del XCD es de superior categoría"

El Chiclana, además, llegará con dos bajas, la del delantero Nene y la del central Suazo. "Es algo contra lo que no se puede luchar, así que no me quejo, hay que afrontar el encuentro con lo que tenemos y debemos intentar sacarlo adelante con lo que tenemos a nuestra disposición".

En cuanto a la situación de su equipo, asume que "lo que más me preocupa es la falta de gol. Nos cuesta la misma vida marcar. Creamos bastantes oportunidades pero la pelota no está queriendo entrar y los contrarios, con media ocasión o con una, nos hacen tres goles".

El preparador de Chipiona, el cuarto que se sienta en el banquillo chiclanero esta temporada, detalla: "El Xerez CD se juega el ascenso, está fuerte, lleva cinco triunfos seguidos y es un hándicap que vamos a tener en contra, aunque también eso le puede provocar ansiedad, tensión, nervios y que nos dejen espacios. Aún así, lo seguiremos teniendo difícil porque el equipo se encuentra en un buen momento y tiene una pegada impresionante, cuenta con jugadores arriba, como José Vega, David Narváez o Pedro Carrión, que son de superior categoría, son un lujo. Carrión es veterano pero no deja de marcar goles y es un espectáculo en el campo y David, igual. Todos están muy comprometidos. El partido habrá que jugarlo con mucha cabeza. Como he comentado antes, tenemos que ser inteligentes y jugar con su posible ansiedad, a ver si somos capaces de contrarrestar su juego".

Los xerecistas no se concentran y Carlos Álvarez, baja casi segura

El Xerez CD ha encarado ya la recta final de la preparación de su encuentro del domingo ante el Chiclana, a partir de las seis y cuarto de la tarde, en La Juventud. Es una cita en la que puede lograr el ascenso a Tercera División si gana y el Ciudad de Lucena no lo consigue ante el Cartaya en el Luis Rodríguez Salvador. Los azulinos tenían previsto concentrarse en un establecimiento rural en Arcos desde esta misma tarde pero finalmente no va a ser así por los problemas laborales de casi la mitad de la plantilla. El equipo se ejercitó ayer por la mañana en La Juventud y Vicente Vargas, técnico xerecista, va a tener la baja casi segura para el compromiso frente a los chiclaneros del delantero Carlos Álvarez, que continúa arrastrando problemas de tobillo. De todos modos, el atacante aún no está descartado del todo y se probará en la sesión de trabajo que el Deportivo realizará hoy en El Altillo School. Por otro lado, será alta 'Chino' Quirós, una vez cumplido el encuentro de castigo que le cayó tras su expulsión frente a la Roteña. Ante el cuadro de José Antonio Neva puede ser la única novedad en un once que será similar al que se impuso a la Olímpica Valverdeña el pasado domingo en el Javier López 'Zarrita' por un contundente 0-4.