"Le pido a la afición que juguemos con 12"

El Xerez CD retoma la competición recibiendo mañana por la tarde al Arcos en Guadalcacín, choque en el que Juan Pedro, entrenador azulino, ya podrá sentarse en el banquillo tras cumplir sus ocho partidos de sanción.

-¿Cómo han llegado los futbolistas después del parón de Semana Santa? ¿Cómo está el equipo?

-Han venido muy motivados, con muchas ganas después de esas minivacaciones que hemos tenido porque no han sido vacaciones completas ya que hemos entrenado tres días en Semana Santa, y con toda la ilusión del mundo para competir el domingo e intentar ganar el partido y seguir manteniendo ese margen sobre el descenso y ese colchón de cinco puntos. Hemos recuperado algunos lesionados pero también hemos tenido alguna recaída, caso Guille y caso Isra, que son duda para el domingo, pero en lineas generales bien, bastante bien.

-Al menos, la plantilla ha ganado algo de estabilidad entrenando en Jerez y El Torno...

-La verdad es que sí, poder entrenar aquí en Jerez en Los Cedros es importante para los jugadores, que llevaban muchos kilómetros de carretera y mucha inestabilidad sin saber dónde se iba a poder entrenar incluso en el mismo día y está bastante bien, tanto en Los Cedros, que estamos entrenando lunes y miércoles, como en El Torno, que es una localidad cercana y que tiene un campo con césped nuevo, en los dos sitios nos tratan como en casa y estamos súper a gusto,creo que eso es un pasito adelante que ha dado el grupo.

-¿Es un partido especial al recibir al Arcos, el primer equipo sénior al que entrenó?

-No solo para mí es un partido especial, hay muchas personas implicadas y muchos sentimientos encontrados. En mi caso tuve la oportunidad de entrenar al primer equipo y coincidí con su capitán, Dani Zúñiga, y gente que sigue en el cuerpo técnico como Fran, Juan Antonio, a los que les tengo mucho cariño, personas que les deseo lo mejor después del partido del domingo, lógicamente. Y el caso de Juanma Marchante, Chato o Albino, que también han jugado ahí, caso de Dabid Narváez, que empezó en el Xerez y ahora está ahí... Va a ser un partido muy bonito y como he comentado antes, con sentimientos encontrados de muchas personas que vamos a estar y ser partícipes del duelo provincial.

-¿Qué rival espera? El Arcos está a diez puntos del cuarto y a nueve del descenso...

-Tiene un potencial enorme, es un equipo con un gran presupuesto que la temporada pasada de la mano de José Pérez Herrera consiguió jugar fase de ascenso y se quedó a las puertas y que venía con las expectativas muy altas y creo que este año no han sabido gestionar bien esa presión y esa obligación que por presupuesto y por la temporada anterior, por los números que se consiguieron, esa presión de tener que estar arriba. Y sobre todo en casa les ha costado mucho sacar los partidos. Han cambiado muchas veces de entrenador, jugadores que han entrado y que han salido, y la verdad es que los resultados no le han dado la estabilidad necesaria al club para poder sacar el potencial que tiene. En su faceta, al igual que nosotros, esos problemas extradeportivos no han permitido al equipo rendir a la altura de las cualidades que tiene, con jugadores súper importantes como Prieto, Oca, Dani Zúñiga, Maqui, David Narváez...

-El potencial de los arcenses es de cuidado...

-La verdad es que en todas las líneas tienen jugadores importantes que son de primer nivel en la categoría y nos lo van a poner muy dífícil. Aún así, nosotros pensamos en estar nosotros bien. Sabemos que si en casa damos nuestro nivel y sobre todo no concedemos facilidades en defensa, que no encajemos gol pronto y que nos condicione y no nos entren prisas y prisas y precipitaciones para empatar, si conseguimos mantener la solidez defensiva, el equipo luego en ataque tiene muchos argumentos y vamos a hacer daño seguro.

-Algunos aficionados en Sevilla acabaron mostrando su descontento con los futbolistas. ¿Qué le pide a los aficionados en este partido?

-Siempre les pido lo mismo, que acudan en masa al campo, que animen desde el principio hasta el final al equipo y que no se fijen solo en el resultado, que valoren un poquito el trabajo y el esfuerzo de los jugadores en el campo, la actitud, la competitividad y que en caso de que el resultado no sea favorable que sean empáticos, que entiendan un poquito que el fútbol es así. Ya lo comenté el día del Sevilla, creo que competimos bastante bien pero en una acción tuvimos el 1-2, por de mala suerte no vino y luego vino el 2-1 en otra acción de mala suerte. Los máximos responsables somos nosotros y también los que lo sufrimos más, porque vivimos el día a día del club y sabemos que es complicado. Entonces, le pido a la afición máximo apoyo como siempre y que juguemos con 12, que ese factor como equipo local nos dé un plus y una pequeña ventaja contra el adversario.