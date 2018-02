La plantilla, molesta por los 5 meses que lleva sin cobrar

La plantilla del Xerez CD mostró ayer su malestar por los cinco meses que llevan sin percibir sus compensaciones económicas. Los futbolistas no cobran desde mitad del pasado mes de septiembre y no realizaron la sesión de entrenamientos que tenían prevista para ayer por la tarde en las instalaciones de El Altillo School. Los jugadores mantuvieron una larga reunión en el vestuario y una vez finalizada algunos optaron por realizar algunos ejercicios aprovechando las instalaciones. Los xerecistas lamentan tener poca información por parte de la entidad y esperan que los dirigentes busquen soluciones y no descartan nuevas medidas. De hecho, ya llevan varias jornadas en casa arrodillándose en el césped al inicio de los encuentros.