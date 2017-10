La plantilla regresó a los entrenamientos ayer en Nueva Jarilla

La primera plantilla del Xerez CD regresó ayer por la tarde a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del domingo, a partir de las doce de la mañana, ante el Utrera en el Andrés Chacón de La Barca y no pudo ejercitarse en este terreno de juego por problemas con los horarios.

Los de Vicente Vargas tuvieron que desplazarse hasta Nueva Jarilla, escenario en el que ya han entrenado en otras ocasiones y en el que tendrán que repetir mientras encuentran una solución a su grave problema.

En la sesión de trabajo de ayer no participaron ninguno de los tres jugadores que se van a perder el partido del domingo. El guardameta David Zamora, que debe tomarse con calma su recuperación porque no terminar de encontrarse bien tras sufrir una rotura de fibras en el abdomen. Por su parte, el central Paco Borrego estuvo ayer por la mañana en Cádiz para ser sometido a nuevas pruebas, pruebas que no le pudieron realizar porque aún tiene la zona del tobillo muy inflamada y hasta el viernes le han recomendado que no vuelva.

Mientras, Álvaro Guerrero sí que ha mejorado bastante del fuerte golpe que recibió en Huelva y de sus problemas en los abductores pero los médicos le han recomendado que descanse y no fuerce para evitar problemas.

Los xerecistas recibirán en La Barca este fin de semana a un Utrera que se encuentra en la séptima posición de la clasificación con catorce puntos después de empatar a cero en su campo, San Juan Bosco, frente a la Balompédica Lebrijana.