Un punto justo y trabajado (1-1)

Vargas: "Estoy contento con el punto y con la actitud de los futbolistas, este campo es muy difícil"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, terminó satisfecho con el resultado cosechado por su equipo en la Ciudad Deportiva del Decano frente al filial del Recreativo. Lamentó las lesiones de Borrego y Guerrero y valoró el esfuerzo de sus futbolistas. “El punto hay que darlo por bueno, el Atlético Onubense es muy buen equipo, aquí sólo había ganado un equipo, el Algeciras, que es el líder. En este campo habían perdido el Gerena y el Atlético Sanluqueño y había conseguido empatar el Cádiz B. No sólo me voy contento con el punto que hemos sumado, aunque siempre se quiere ganar, me voy contento con la actitud del equipo. Hemos hecho un segundo tiempo dominante, el balón ha estado siempre en el área de ellos y no nos hemos llevado el partido por mala suerte. Hacía mucho calor y no es fácil jugarle a un equipo tan joven. Físicamente hemos estado espectaculares. Es un punto importante, seguimos sumando, ya llevamos cuatro jornadas sin perder”. Bajo el punto de vista de Vargas, “en la primera parte el dominio del balón ha estado repartido y no hemos tenido ocasiones claras ninguno de los dos equipos. En el segundo tiempo, sí que tuvimos dos o tres muy claras y ellos sólo una que salvó Álex muy bien. En el cómputo general del partido creo que el equipo ha estado muy bien y se ha merecido el premio que se lleva o incluso hasta un poco más”. El central Paco Borrego se lesionó nada más comenzar el partido y más tarde el lateral Guerrero. El preparador jerezano espera que “sus problemas no sean demasiado graves. Paco se torció el tobillo por el estado del terreno de juego y no sabemos si tiene una pequeña rotura o es sólo un esguince y Guerrero, además de la lesión, es que se encontraba mareado, decía que no veía del todo bien y no podía seguir”. Mike, que ocupó el puesto del lesionado Guerrero, debutó y Vargas también tuvo palabras de elogio para él. “Es un futbolista que aún tiene que trabajar mucho tácticamente para ir mejorando pero, aún así, este campo es tremendamente complicado, tanto por el rival como por su estado, y nos ha ayudado mucho a conseguir este punto que nos llevamos de aquí. Todos han estado de diez”.