"El punto tiene su peso en oro, lo sumamos con un grandísimo rival"

"El partido ante el Sevilla C era bastante difícil, ante uno de los mejores equipos de la categoría, y me voy contento con el punto, tiene su peso en oro". Con esas palabras resumía Vicente Vargas, técnico del Xerez CD, el empate en La Barca. Además, el preparador azulino resaltó: "Ya lo advertí el viernes, les vi la semana pasada en Algeciras y este empate es importantísimo no sólo por lo que significa sumar, también para refrendar la autoestima de mis jugadores".

El partido tuvo de todo y los dos goles de los xerecistas llegaron desde el punto de penalti. Vargas en ese sentido lo tenía clarísimo: "Los dos penaltis han sido clarísimos pero ha habido un tercero que el árbitro no se ha atrevido a pitar porque no iba a señalar tres en un mismo encuentro y en el tiempo de descuento. Las manos han sido clarísimas, ha sido clamoroso. Las dos últimas ocasiones del partido, aunque Álex había hecho antes tres paradas espectaculares, fueron nuestras, fueron nuestras en dos contras, que una terminó en mano y la otra en una falta que no pudimos aprovechar".

El técnico azulino matizó igualmente que "el partido ha sido un tanto raro porque también es cierto que ellos han generado jugadas claras que podían haber terminado en gol y no las aprovecharon y luego marcaron una tras un rechace y la otra terminó en un gol que es difícil ver en esta categoría. Así ha sido e insisto, tengo que estar contento con lo que han puesto en el campo mis jugadores, han puesto todo y un poquito más. Esta categoría es muy dura, muy difícil y estoy contentísimo".

Con una plantilla corta, a los xerecistas les pasó factura "los tres partidos en una semana. No nos llega para realizar este esfuerzo, lo tenemos clarísimo. Pero, bueno había que jugarlos y ahí hemos estado. El domingo pasado hicimos un gran encuentro ante el Utrera y ante el Sevilla dimos la cara hasta que nos aguantaron las fuerzas. En los últimos quince minutos sufrimos, ya Alberto pidió el cambio y algunos futbolistas no podían más. De todos modos, creo que hemos competido, que hemos hecho un muy buen partido y que, aunque sea en casa, hay que estar contentos con lo conseguido".

El excadista Pejiño revolucionó el choque en la segunda parte y fue clave para su equipo. "Es un gran futbolista, está llamado a vivir de esto, tiene una calidad tremenda, que tiene una zurda maravillosa y una velocidad encomiable. En este equipo todos son buenas, estamos hablando de un equipo que puede tener lo que quiera y lo tiene. Insisto, estoy tremendamente contento".

Sobre la lesión de Alberto, explicó el entrenador xerecista que "es un futbolista que arrastra esa lesión muscular desde el principio y que le estábamos reservando porque es muy importante para el equipo, como se vio en la primera mitad. Ya no podía más, en una jugada al final parece que ha sentido un pinchazo y no sabemos si va a ser baja o no para el próximo partido. Ahí están otros compañeros como Agu, que no había tenido continuidad y ha hecho un partidazo, se ha batido el cobre en el centro del campo y es una alegría tener un jugador más para la medular".

Guille volvió a vestir la camiseta azulina en los últimos minutos y su entrenador le agradeció el esfuerzo. "Hay que tener en cuenta que llegó el viernes y sólo ha hecho dos entrenamientos con nosotros. Es complicado adaptarse y quieras o no viene de otra categoría, de otra forma de jugar y le tiene que costar. Aún así, ha tenido dos o tres acciones importantes. La última acción, en la que hay penalti, ganó la acción y se la puso a Pedro fenomenal. No pudo ser pero es un jugador que nos puede ayudar bastante".