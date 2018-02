La salida de Mendoza del Antoniano, complicada

La opción de Jesús Mendoza para volver a dirigir al Xerez Club Deportivo se complica por días. El Atlético Antoniano, actual club del técnico jerezano, no está por la labor de dejarle salir, ya que le considera el líder de su proyecto, aún confía en llegar al final de la temporada en División de Honor con opciones de luchar por una de las plazas que permiten el ascenso a Tercera División y estiman que la afición ni entendería la medida ni se tomaría nada bien la salida de su preparador.

José Antonio Romero 'Nene', presidente de la entidad lebrijana, ya conoce el interés del Deportivo tanto a través de Juanmi Becerra, presidente de Afición Xerecista, como del propio Mendoza, y se muestra hermético, no está por la labor de dejar marchar al técnico. En declaraciones a Canal Sur, explicó: "Jesús me dijo que lo habían llamado y para nosotros es un halago que un club histórico como el Xerez Club Deportivo se fije en nuestro entrenador pero no puede ser. Al principio de temporada, con la marcha de Rafael Escobar, también le llamó el Arcos y no pudo marcharse, se quedó aquí. Nosotros no nos lo planteamos, estamos muy contentos con él, estamos peleando por intentar volver a Tercera División y, ahora mismo, esa posibilidad no la contemplamos".

Mientras, los dirigentes de 'Afición Xerecista' siguen barajando todas las opciones y no descartan nada. De hecho, ayer la lista de candidatos al banquillo azulino se había ampliado con varios nombres de entrenadores que están siendo ofrecidos por algunos representantes. A día de hoy, lo que está claro es que atar al técnico para el domingo es bastante complicado.