Vargas: "La tercera posición es un premio para estos futbolistas"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, no podía ocultar su alegría tras el importante triunfo ante el Lora y no escatimó palabras de elogio para su equipo, que afrontaba el encuentro con seis bajas, cinco de ellas en defensa. El técnico resaltó que "afrontábamos el choque con unas bajas muy importantes, nos faltaban cinco titulares y hemos tenido bastantes problemas para formar una alineación de garantías. Sin embargo, los futbolistas han salido con muchas ganas, han estado fenomenal, lo han dado todo y han cumplido con creces su cometido. Para colmo, el rival tampoco ha estado nada mal, es un equipo muy aguerrido, que sabe a lo que juega dentro y fuera del partido, que tiene intensidad y que es difícil de batir. No hay que olvidar que este equipo sólo había encajado veinte goles y le hemos hecho cuatro. De todos modos, no es que hayamos marcado cuatro goles, es que durante muchas fases del partido hemos hecho un buen juego, pese a que el árbitro no ha cortado algunas acciones duras del rival".

Bajo el punto de vista de Vargas, el encuentro era complicado "por las bajas pero también por el parón porque llevábamos más de veinte días sin competir, ya que adelantamos el partido de la jornada pasada ante el Chiclana, porque estaban las fiestas de por medio y porque teníamos que jugar fuera de nuestra casa, en un campo que no es el nuestro, aunque nos han tratado fenomenal y ante un rival intenso. El partido era para temerle y estoy contento por el resultado y por lo que han demostrado mis jugadores, que han sido capaces de solventar infinidad de problemas cuando más estaban contra las cuerdas y que han terminado físicamente fenomenal".

La primera vuelta ha terminado con el Xerez CD tercero. Vargas apunta: "Pese a todos los problemas ahí estamos, la tercera plaza es un premio a todo nuestro trabajo. Hay mucha igualdad en la categoría, para ascender, según mis cuentas, se van a necesitar casi setenta y estamos en la media. Es para estar contentos y orgullosos".

El Xerez CD abrirá la segunda vuelta con dos derbis, el primero ante el líder Cádiz B en un escenario por determinar, y el segundo ante el Xerez DFC. El preparador azulino apunta que "son partidos muy importantes y difíciles de jugar pero también son bonitos y motivantes. Estamos en la parte alta de la tabla y los afrontamos con ganas, con toda la ilusión y con toda la confianza y credibilidad que tienen estos futbolistas en estos momentos".