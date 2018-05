El triunfo no puede esperar. El Xerez CD, a falta de dos jornadas para el final de la Liga, tiene 40 puntos y necesita una victoria el domingo ante el San Roque de Lepe, finalmente a partir de las seis y media de la tarde, en El Torno para evitar una última jornada de infarto frente al Cádiz B.

Con seis puntos aún por disputarse, hay dieciséis partidos, algunos con enfrentamientos directos, entre doce equipos implicados en la lucha por la salvación (Utrera, el propio San Roque de Lepe, Ciudad de Lucena, Cabecense, Guadalcacín, Alcalá, Xerez CD, Los Barrios, Atlético Espeleño, Atlético Onubense y Castilleja) lo que suponen nada más y nada menos que 43.578.146 combinaciones posibles.

Los azulinos dependen de sí mismos y aún sin sumar ningún punto podrían quedarse en 3ª

Si el Deportivo es capaz de superar al cuadro lepero en El Torno y el Utrera, que aún no está tampoco salvado matemáticamente, derrota al Atlético Espeleño en un choque fijado para los doce de la mañana del domingo, los azulinos eludirán el descenso directo, pero tendrían que esperar para no ocupar la temida plaza 17ª (el equipo que se quede en ese puesto tendrá que esperar para saber si se salva lo que suceda con los ascensos a 2ª División B y los descensos del Grupo IV de esta categoría a este Grupo X), que otros resultados le fuesen favorables o puntuar en la última jornada en El Rosal ante el líder Cádiz B para que sus perseguidores no le pudiesen dar alcance.

En estos momentos, con 40 puntos, el Xerez CD depende de sí mismo y tiene otros factores a su favor, como tenerle ganada la diferencia de goles particular a rivales directos como Atlético Onubense, Atlético Espeleño, Los Barrios y Alcalá.

Esta misma jornada hay un enfrentamiento también importante para el futuro del Xerez CD en Tercera si no es capaz de ganar al San Roque de Lepe. Se ven las caras Atlético Onubense y Los Barrios y si el XCD no gana, sus opciones pasan por ese resultado, ya que en estos momentos los de Carlos Ríos tienen los mismos 40 puntos que el cuadro azulino y el recreativista suma 38.

Tantas son las combinaciones posibles, que el Deportivo se puede salvar del descenso directo incluso no sumando ningún punto en estos dos encuentros, pero tendría un 12,34% de posibilidades de ocupar la 17ª plaza y descendería en casi un 88% de los supuestos.

Con un empate en cualquiera de los dos compromisos que le restan también podría lograr su objetivo, con los tres puntos citados podría verse inmerso en problemas pero las combinaciones son extrañas y poco probables, mientras que si suma cuatro o seis puntos sus opciones de estar fuera de todo peligro se van prácticamente al cien por cien.