"La violencia no está justificada, han sido graves las amenazas"

Laura Álvarez, delegada de Deportes, detalló ayer los motivos que han conducido al gobierno municipal a denunciar a un aficionado del Xerez CD que la pasada semana supuestamente amenazó e insultó gravemente a dos ediles en una céntrica calle de la ciudad y también recordó los motivos por los que el Deportivo no había podido disputar el pasado domingo en el Municipal el derbi frente al Guadalcacín pese a haber solicitado el campo en tiempo y forma.

La delegada subrayó: "Este gobierno no mezcla ninguna decisión técnico-deportiva con decisiones políticas. El Xerez sociedad anónima deportiva puede jugar en Chapín pagando las tasas porque así lo dicen las ordenanzas y la nunca aceptación que tiene es que no puede tener ningún tipo de bonificación por las deudas que mantiene con esta administración pública. En este caso concreto, querían jugar en Chapín y como el césped no está en condiciones de uso para nadie, ninguna de las tres entidades que lo habían solicitado pudieron jugar en Chapín. Este gobierno no entiende como los aficionados del Xerez tienen una información que no es exacta. En la pancarta del pasado viernes decían que no se les estaba dejando jugar en Chapín aunque paguen y eso no es cierto. Insisto, el Deportivo no jugó allí el fin de semana porque no jugó nadie. Todo el mundo sabe que acabamos de resembrar el campo y el césped no está en condiciones para jugar ningún equipo. Lo que sí entienden las demás entidades no sabemos con qué intención se traslada mal a los aficionados del Xerez Club Deportivo, no lo entendemos, no lo sabemos".

Sobre las amenazas, aclaró: "Hemos denunciado hechos que no han sido públicos, hechos graves, amenazas serias a miembros de este gobierno, y todos han sido puestos a disposición judicial. Insisto, quiero dejar claro que han sido hechos graves, fuertes, serios, que han sido trasladados a sede judicial. En el acto del alumbrado lo único que hizo la policía fue identificar a las personas que protagonizaron las protestas. Nosotros, en ese sentido, lo único que hemos dicho es que no nos parecían ni el lugar ni el momento más oportuno porque era un acto dedicado a los niños y niñas de esta ciudad y no entendíamos que se hiciera uso de ese acto. Entendemos que la información que tienen los aficionados no es veraz ni es certera. Insisto, no se ha podido jugar en Chapín ningún partido porque el césped de Chapín a día de hoy no está para poder ser usado".

Álvarez fue más allá en sus detalles y advirtió que "los hechos denunciados son otros y el club los conoce desde el momento en el que sucedieron. Son muy graves y no tienen nada que ver con que unos señores sacaran una pancarta en el encendido del alumbrado, en un acto dirigido a niños, se están mezclando ambas cosas. El club sabe todo lo que ha pasado, conoce a los que lo han hecho y a día de hoy no ha salido públicamente para explicar que la violencia no puede estar justificada nunca, pero nunca nunca. Antes los actos violentos hay que tener tolerancia cero. Este gobierno, por desgracia, ya tiene una trayectoria en ese sentido y cada vez que hemos sufrido amenazas nos hemos ido al juzgado, en este caso ha sido igual y un club debe educar en valores y educar en valores es desvincular el deporte de la violencia porque ahí no ganamos nadie. Eso es lo que nosotros queremos dejar claro. Los hechos que estamos denunciando no son sacar una pancarta en un acto del alumbrado".

Las amenazas, según los detalles facilitados por la delegada de Deportes, fueron "muy graves y fuera de ese entorno. Se produjeron en calles céntricas de esta ciudad y por la tarde, en horas en las que una persona va sola. El club los conoce y a día de hoy no ha emitido ningún comunicado en el que se denuncie y en el que se exponga que la violencia no tiene nada que ver con el deporte ni se puede justificar".

Igualmente, Álvarez advirtió que "las personas que han participado en esos hechos están ya identificadas y están denunciadas. Y, de verdad, no mezclemos nada. El pasado fin de semana no pudo jugar nadie en Chapín y a día de hoy el césped no está para jugar, ya está. No hay más decisiones ni más interpretaciones, esa es una realidad y es una realidad técnica, el campo no está para jugar nadie. Han sido dos personas las amenazadas, pero no queremos hacer públicos los nombres. Se va a realizar una valoración de la situación porque es grave y veremos si necesitan protección, por eso creo que es muy importante que la entidad salga a decir este no es el camino, no es justificable. Por encima de todo, la convivencia pacífica es lo que tiene que prevalecer. Ayuda mucho que una asociación deportiva salga y diga esto hay que condenarlo".