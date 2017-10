La vuelta de Zamora, meta del XCD, aún lejana

Más información Aplazado el juicio contra Gil Silgado y Oliver otra vez

El regreso de David Zamora, portero del Xerez Deportivo, a los terrenos de juego no es inminente. El isleño, que arrastra molestias musculares en la zona abdominal desde el encuentro ante el Algeciras, aún no está en condiciones de hacer portería. Ha mejorado bastante y ya apenas siente molestias pero aún no puede forzar la máquina. En principio, estaba previsto que parara durante quince días pero ya ha pasado casi un mes y se ha perdido cinco encuentros. El del día de los rojiblancos -1 de octubre- y las cuatro últimas jornadas, Balompédica Lebrijana, Alcalá, Ceuta y Atlético Onubense.

Con esta ausencia, Álex García se ha convertido en el portero titular y el suplente desde el choque ante los de Asián en La Barca venía siendo Lolo. El pasado fin de semana ante el filial del Recreativo de Huelva se estrenó José Ángel Muñoz, portero de 17 años procedente del Pueblo Nuevo, con el que la entidad ha reforzado a su equipo juvenil. A partir de ahora, será el encargado de guardar la espalda a Álex.

Vicente Vargas, además de la baja de Zamora, tiene para la cita del domingo ante el Utrera en La Barca las de Borrego y Guerrero, ambos lesionados en Huelva.

La plantilla regresa esta tarde a los entrenamientos tras la jornada libre de ayer pero aún no sabe en qué instalaciones podrá hacerlo. En principio, pretendían hacerlo en el Andrés Chacón pero entrenan dos equipos cadetes y hay problemas con los horarios.