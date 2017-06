La vuelta de un canterano

Daniel Hedrera Lobatón (Jerez de la Frontera, 15/08/1983) está de vuelta. El central jerezano regresó ayer oficialmente a la casa en la que se formó, el Xerez CD, y de la que salió para abrirse camino en el fútbol profesional. Con apenas 18 años debutó en Segunda División de la mano de Bernd Schuster. Lo hizo un 27 de octubre de 2001 ante el Elche en El Palmar de Sanlúcar. Su equipo ganó por 2-0 con tantos de José María Mena y Julio Pineda. Luego, disputó 15 encuentros más.

Del Deportivo voló muy pronto. Hizo las maletas para recalar en el Alcorcón (02-03), Real Madrid B (03-04), otra vez Alcorcón (04-05), Pontevedra (05-06), Zamora (06-07), Mazarrón (07-08), Oviedo (09/10), Poli Ejido (10/11), Cultural Leonesa (12/14), Lealtad (14/15), Arroyo (15/16) y el pasado curso, en el Algeciras.

A punto de cumplir 34 años, el zaguero defenderá la camiseta azulina: "Tenía muchas ganas de volver a casa y en cuanto Vicente se puso en contacto conmigo no tenía mucho qué pensar, se me presentó la oportunidad y no quería dejarla pasar esta vez".

A la hora de explicar los motivos por los que ha firmado por el XCD, fue claro. "Al margen del interés que mostró Vicente han habido otras cosas, me echaba bastante para atrás tener que coger este año la carretera para Algeciras solo todos los días y quería volver a mi casa, en la que me crié como futbolista. Es ilusionante el proyecto y no podía decirle que no al Deportivo".

Ha estado lejos de Jerez pero el flamante xerecista admite que "nunca he dejado de seguir ni al equipo ni a su actualidad y conozco perfectamente la situación en la que se encuentra. Insisto en lo que he comentado antes, ahora se están haciendo bastante bien las cosas y es el momento de apostar por el Xerez CD e intentar devolverle a donde tiene que estar".

Pese a su amplia trayectoria en equipos de Segunda División B, llega para "ayudar, vengo a intentar poner mi granito de arena durante el año. Uno es ya veterano e intentaré aportar experiencia pero en esto del fútbol nunca se deja de aprender y quiero seguir haciéndolo aquí, aprenderé de los jóvenes y espero que los jóvenes aprendan de mí".

Tenía otras ofertas pero "me ha animado a dar el pasa de venir aquí un poco todo, se están haciendo las cosas bastante bien y la plantilla también me parece buena. El año pasado, al margen de ser complicado, consiguieron el ascenso, hicieron una temporada bastante buena y a ver qué pasa esta campaña. Ya he comentado que era una oportunidad que no podía dejar escapar".

Por último, desvela que su objetivo es "manejarnos arriba, todos los equipos queremos estar en la parte alta, pero soy muy cauto. El Grupo X es muy fuerte, bastante duro, hay equipos que se están reforzando bien y nosotros tenemos que ser un bloque competitivo y salir en todos los campos a intentar ganar".

Vicente Vargas, director deportivo del XCD, fue el encargado de dar la bienvenida a Hedrera: "Vuelve a casa, era un jugador apetecible para equipos de Tercera y Segunda B y él ha optado por anteponer sus sentimientos a otros aspectos, ha decidido venir al equipo que le sirvió para jugar en el fútbol profesional y vivir de él. Tenía muchas ganas, le gusta nuestro proyecto y ha apostado fuerte por él. Es un jugador que va a reforzar nuestra defensa y por su carácter puede ser un líder para el equipo. A los futbolistas se les exige que sean ellos mismos, y él no tiene que poner más que el resto pero si pone lo que tiene nos va a dar mucho. Tiene 33 años, aunque parezca que tiene más porque lleva jugando muchas temporadas. Tiene la ilusión de un niño y seguro que nos da muchas tardes de alegrías".

Por otro lado, apuntar que el club ha cerrado la contratación de Antonio José Garrido Muñoz 'Albino', un banda zurdo de 22 años que jugó el pasado ejercicio en el Arcos. Además, ha pasado por el Sant Joseph (Gibraltar) y Lebrijana y ha militado en la cantera del propio Xerez CD, Real Madrid, Betis y Cádiz CF.

Albino destaca por su velocidad y capacidad para desbordar y además de jugar pegado a la cal también puede hacerlo por dentro como segundo punta.