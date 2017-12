El xerecista Hedrera, el más veterano de la selección andaluza

La selección andaluza llevó ayer a cabo en Guadix la última sesión de entrenamientos en tierras andaluzas antes de emprender viaje a Benidorm, localidad alicantina en la que se concentrará para disputar la XI Copa de las Regiones UEFA. Ilusión, optimismo, compromiso, motivación y talento resumen a la perfección el sentimiento de la expedición de Andalucía que entrena Paco Chaparro para la doble cita frente a Murcia y la Comunidad Valenciana en La Nucía.

Entre todos los integrantes de la andaluza, el central azulino Dani Hedrera, que es el jugador más veterano, mientras que el centrocampista Pedro Jiménez, del Alcalá, es el más joven.

El defensa xerecista, que no pudo jugar el pasado miércoles con sus compañeros ante el San Roque de Lepe, asegura que "ve al equipo con bastantes ganas e ilusión después de todas las sesiones que hemos tenido y, la verdad, veo a la gente con muchas ganas de llegar ya a La Nucía y jugar los dos partidos".

Para el central del Xerez CD defender el escudo de Andalucía "es una experiencia bastante bonita, me ha hecho mucha ilusión que me hayan dado esa oportunidad. Además, el hecho de que sea el más veterano de la selección para mi es algo importante. Uno ve que se va acercando el final de su carrera y estoy muy agradecido al míster por la oportunidad que me ha dado. Supone para mí un doble reto, aportar mi granito de arena a los más jóvenes y también aportar mi ayuda al equipo si el míster estima conveniente alinearme. Creo que podemos hacer un buen papel, estamos todos muy ilusionados".

Mientras, Pedro asegura que lo que más le agrada es "el ambiente que hay para sacar esto adelante y la unidad del grupo, todos estamos ilusionados y con ganas de hacer las cosas bien".

El joven centrocampista del Alcalá también resalta: "La verdad es lucir el escudo de la camiseta de la selección andaluza es un honor y mucho más siendo el jugador más joven de todos los que estamos concentrados. Lo más jóvenes nos sentimos muy respaldados por los veteranos, nos están dando muchísimo apoyo y estamos aprendiendo muchísimo. Insisto en lo que he comentado antes, creo que vamos a hacer un buen papel en este torneo".