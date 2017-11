Adri Rodríguez, el jefe de la defensa del Xerez DFC

La defensa del Xerez DFC es una de las menos goleadas del Grupo I de División de Honor con sólo seis tantos encajados y uno de sus pilares es el central Adri Rodríguez, que ha jugado completos los nueve partidos de Liga que se llevan disputados. 810 minutos en los que el jugador confiesa que "he disfrutado muchísimo. Cuando decidí bajar a División de Honor pensé que todo sería diferente, que sería más fácil, pero no hay tanta diferencia con Tercera. Aunque las categorías están para algo, esta es muy complicada, hay bastante nivel y cualquier equipo te crea problemas si no corres más que el contrario, para ganar tienes que correr y todos. Si en un equipo corren seis y cinco no, no ganas. Somos una familia, todos somos solidarios, estamos todos metidos y ahí está el secreto de nuestro éxito. Lolo Garrido es bastante amigo mío y me habló maravillas del club y de la afición. No se equivocó en nada, es una pasada. Hay presión porque es un club con un nivel de exigencias alto pero a mí me gusta, eso es importante para el jugador, a mí me motiva".

Además, el defensa añade: "En Chapín se vive el fútbol de una forma muy especial, es un campo de Primera. El día del Estrella sufrimos muchísimo y el segundo gol se escuchó como si estuviésemos en el Bernabéu, se me pusieron los vellos de punta. Fue impresionante, en el vestuario lo comenté con Sergio Iglesias".

La marcha del Xerez DFC es impecable y en el vestuario azulino tienen claro que "todas las semanas nos tenemos que plantear nuevos retos, no sólo nos vale con ganar, no nos podemos acomodar, todo lo contrario. En San Roque, por ejemplo, teníamos el objetivo de volver a ganar fuera de casa, que ya se nos estaba resistiendo sumar los tres puntos fuera. Queremos encadenar tres triunfos consecutivos otra vez y para eso teníamos que ganar allí. El partido no fue fácil tampoco. Conozco perfectamente a Guti, sus equipos son muy intensos y se lo comenté a mis compañeros, que como no apretásemos no puntuábamos allí. Llegamos arriba pero nos cuesta cerrar los partidos para no tener que sufrir tanto y eso hay que solucionarlo".

El liderato tampoco les hace volverse locos. Pepe Masegosa frena siempre la euforia y sus jugadores tienen perfectamente claro ese rol. "Es cierto que el equipo está líder pero no nos podemos relajar en ningún momento. Hay que seguir entrenando duro, hay que competir e intentar mantener a raya a los rivales. De todos modos, no va a ser fácil, los cinco o seis primeros clasificados estamos todos muy fuertes y vamos a estar pegaditos. Todos estamos tomando posiciones aún pero creo que el Coria estará arriba, tiene un equipo de superior categoría y el Antoniano también me gusta, se hace fuerte en su campo y sacar puntos de allí va a ser complicadísimo. El San Roque también creo que estará ahí dando guerra".

Al Ciudad Jardín tendrán que recibirlo en el Puntas Vela. Adri, de todos modos, avisa: "Nos hubiese gustado jugar en nuestro campo pero no va a poder ser y el Puntas Vela tiene un césped bastante bueno. No nos podemos fiar de ningún rival porque como he comentado antes, cualquier rival te estudia, te tapa las vías de peligro, te crea problemas y te puede hacer daño. Además, somos uno de los equipos a batir en la categoría, todos se motivan muchísimo cuando se enfrentan a nosotros y nos obligan a estar atentos. La afición espero que se desplace igual que a San Roque, el campo se llenará y espero in buen ambiente. El campo es pequeño y estará lleno".

Por último, a nivel personal también admite que "me encuentro perfectamente, estoy feliz y cuento con la confianza del míster. Me siento cómodo con mis compañeros, estoy muy centrado, motivado y con muchísima ilusión. A nivel físico, no sólo yo, el equipo está fenomenal. Llegamos al minuto ochenta corriendo y eso se tiene que notar".